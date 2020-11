View this post on Instagram

كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجه بس انا السنه دي قررت احط صور مرعبه تتماشى مع احتفالات عيد الهلع و القرع الهالوين 🎃🦇👻…..ايه رايكو في اللوك ؟ كل سنه وًانا طيبه و بخير 😁 hotography @hassien22 Styling @toma.studio_ Designer @toma.studio_ Makeup @hebafawzy__ Videography @mahamadamr_shoots Wigs @hairstyle.salons Location @sanhok59