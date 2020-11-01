عادت الفنانة الأردنية المعروفة ميس حمدان، لإثارة الجدل مجددا عبر إطلالاتها الفاضحة والغريبة، حيث نشرت صورا جديدة وفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل احتفالا بعيد ميلادها.

“ميس” وعلى حسابها الرسمي بانستجرام، نشرت عدة صور، احتفالا بميلادها الذي صادف أمس، السبت، 31 أكتوبر. ظهرت فيها بإطلالة مرعبة تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها وارتدت فستان كاشف أبرز مفاتنها بشكل فاضح. ما عرضها لهجوم عنيف.

وعلقت ميس حمدان على الصور بقولها:”كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجة بس أنا السنة دي قررت أحط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات عيد الهلع والقرع الهالوين.. إيه رأيكو في اللوك؟ “.

كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بعدة لقطات بفستانها الفاضح وبأكثر من مكياج.

تلقت ميس مجموعة من لتعليقات التي هاجمتها فيها بشكل حاد. وجاءت كلها في معرض الهجوم على ما يطلق عليه “عيد الهالوين” مؤكدين ان هذا يعد تقليداً أعمى للغرب دون التفكير في خلفياته أو نتائجه.

كما هاجمها آخرون بسبب تعريها وتعمدها إثارة الغرائز لجذب الأنظار إليها.

وسبق أن تصدرت الفنانة ميس حمدان، تريند مؤشر البحث جوجل بداية العام الجاري بسبب مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع إنستجرام.

#ميس_حمدان مثلت وغنت وقدمت وهلأ صار وقت الرقص! وعم تتحدى الراقصة جوهرة🙄🙄🙄 pic.twitter.com/NcnUHjaeLo — hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji) January 31, 2020

وظهرت ميس حمدان في الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة وغضب بين النشطاء ما دفعها لحذفه لاحقا. ورصدته (وطن) حينها وهى ترقص بشكل مثير وبطن مكشوف وتؤدي بإيحاءات مثيرة.

وعلقت ميس حمدان على الفيديو وكتبت: “لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسدّ مكانها”. ولكن يبدو أنها لم تتوقع حجم الهجوم الذي تعرضت له مما دفعها لحذفه بعد ساعات قليلة من نشره.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر بها ميس مقاطع فيديو لها وهي ترقص، فقد سبق وأن نشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله. وهى ترقص مع أبناء أشقائها الصغار، موكدة حرصها على تعليمهم الرقص.

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