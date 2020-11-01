جون بايدن الانتخابات الأمريكية
جون بايدن
الهدهد

كاتب كويتي يصدم الكويتيين بما قاله عن سنوات حكم بايدن إذا فاز بالانتخابات الأمريكية فلا تعتقدوا انها حلوة

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سلط الكاتب الكويتي عبدالله خالد الغانم الضوء على انعكاسات على بلاده، عاقداً مقارنة بين المتنافسين على منصب الرئاسة في ودونالد .

 

وقال الغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “فوز بايدن سيكون أريح نسبياً لدولة فقط في السنة الرئاسية الاولى، ثم في السنة الرئاسية الثانية والثالثة ستكون رئاسة بايدن أكثر عبء وخطورة وإرهاق على دولة الكويت من العبء الذي نتحمله اليوم بسبب معاملة ترامب الهوجاء نسبياً”.

 

الجدير ذكره، أن الانتخابات الأمريكية تبدأ بعدة عدة أيام ويتنافس فيها الرئيس الأمريكي الحالي ومنافسه جون بايدن، حيث تشتعل المنافسة بين الغريمان حيث شن الزعيمان هجوما حادا على بعضهما في أكثر من مناسبة.

 

ويسعى ترامب للضغط على الكويت من أجل التطبيع مع . الأمر اذي ترفضه الكويت جملة وتفصيلاً، حيث أكد الكويتي دعم خيارات . بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها الشرقية. وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي حول اقتراب الكويت من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

وأكدت الحكومة الكويتية على “مركزية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى”. وشددت على وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

 

وشدد مجلس الوزراء على دعم الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.

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