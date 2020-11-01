كاتب كويتي يصدم الكويتيين بما قاله عن سنوات حكم بايدن إذا فاز بالانتخابات الأمريكية فلا تعتقدوا انها حلوة

سلط الكاتب الكويتي عبدالله خالد الغانم الضوء على انعكاسات الانتخابات الأمريكية على بلاده، عاقداً مقارنة بين المتنافسين على منصب الرئاسة في الولايات المتحدة جون بايدن ودونالد ترامب.

وقال الغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “فوز بايدن سيكون أريح نسبياً لدولة الكويت فقط في السنة الرئاسية الاولى، ثم في السنة الرئاسية الثانية والثالثة ستكون رئاسة بايدن أكثر عبء وخطورة وإرهاق على دولة الكويت من العبء الذي نتحمله اليوم بسبب معاملة ترامب الهوجاء نسبياً”.

فوز بايدن سيكون أريح نسبياً لدولة

الكويت فقط في السنة الرئاسية الاولى،

ثم في السنة الرئاسية الثانية والثالثة

ستكون رئاسة بايدن أكثر عبء وخطورة

وإرهاق على دولة الكويت من العبء الذي نتحمله اليوم بسبب معاملة ترامب الهوجاء نسبياً. — عبدالله خالد الغانم (@akalghanim11) October 31, 2020

الجدير ذكره، أن الانتخابات الأمريكية تبدأ بعدة عدة أيام ويتنافس فيها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه جون بايدن، حيث تشتعل المنافسة بين الغريمان حيث شن الزعيمان هجوما حادا على بعضهما في أكثر من مناسبة.

ويسعى ترامب للضغط على الكويت من أجل التطبيع مع إسرائيل. الأمر اذي ترفضه الكويت جملة وتفصيلاً، حيث أكد مجلس الوزراء الكويتي دعم خيارات الشعب الفلسطيني. بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي حول اقتراب الكويت من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأكدت الحكومة الكويتية على “مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى”. وشددت على وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وشدد مجلس الوزراء على دعم الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.

اقرأ أيضا: “إن مع العُسر يسرا”.. بايدن يغازل المسلمين في أمريكا بـ آية قرآنية وحديث شريف لكسبهم بصفه ضد ترامب

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك