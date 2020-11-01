تغريدة لمستشار محمد بن زايد عن وزير التسامح “الهائج” بعد اغتصابه الفتاة البريطانية تثير سخرية!

أثارت تغريدة لمستشار ولي عهد ابوظبي الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله دافع فيها عن وزير التسامح الاماراتي بعد فضيحة اغتصابه فتاة بريطانية، سخريةً رواد مواقع التواصل .

ونشر عبدالخالق عبدالله تغريدة من صنف تغريدات “التطبيل” كال المديح فيها للوزير المُغتصب وقال: ” الثابتون الشامخون الطيبون دوما مستهدفون ودائما ينتصرون وعلى قدر نواياهم يرزقون”.

الثابتون

الشامخون

الطيبون

دوما مستهدفون

ودائما ينتصرون

وعلى قدر نواياهم يرزقون pic.twitter.com/la7D3VgrE3 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 31, 2020

وسخر المغردون من محاولة “عبدالله” تبرئة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان من تهمة اغتصابه الفتاة البريطانية كيتلين ماكنمارا.

وعلّق أحدهم: “عبدالخالق يريد ان يقول لكم لا تصدقوا الاخوانية كيتلين ماكنمارا تريد أن تشوه صورة الحبوب وزير التسامح”.

عبدالخالق يريدي يقول لكم لا تصدقوا الاخوانية كيتلين ماكنمارا تريد أن تشوه صورة الحبوب وزير التسامح 😂😂😂😂 pic.twitter.com/1FPS0GInIO — يوسف أسار يثأر الحميري (@DrQawitter) October 31, 2020

وكتب آخر: “اسألك بالله مقتنع بكلامك هذا؟ هل هذا وجه يدل على الطيبة والتسامح والشموخ؟! والله انه يدل على النذالة والخباثة التي تظهر من ملامحه”.

اسألك بالله مقتنع بكلامك هذا؟

هل هذا وجه يدل على الطيبة والتسامح والشموخ؟! والله انه يدل على النذالة والخباثة التي تظهر من ملامحه. — خالد بن محمد #فلسطين (@Qtr_122) October 31, 2020

وعلّق آخر: “وزير التسامح يمارس التسامح بطريقته الخاصه.. فاهم التسامح غلط”.

وزير التسامح يمارس التسامح بطريقته الخاصه..

فاهم التسامح غلط — جهاد سلطان (@4GV0sM2h3AUzWf0) October 31, 2020

وغرّد رابع قائلاً: “الداعرون العاهرون المغتصبون دوما مفضوحون ودائما يخسرون وعلى قدر نواياهم يجازون” .

الداعرون

العاهرون

المغتصبون

دوما مفضوحون

ودائما يخسرون

وعلى قدر نواياهم يجازون . pic.twitter.com/9OpgElbJtm — بودعيج 🇶🇦 (@lowrenceofqatar) October 31, 2020

أما المغرّد القطري الشهير “بوغانم” فرآى أن مدح عبدالخالق عبدالله لوزير التسامح المتهم بالإغتصاب يعني أنه سيتم الاستغناء عنه .

طالما .. مدحت نهيان بن مبارك

معناه .. سيتم الاستغناء عنه .. https://t.co/iSCbVNPuGl — بوغانم (@abughanim73) November 1, 2020

يذكر أنّ البريطاينة كيتلين ماكنمارا، التي شاركت في تنظيم أول نسخة من مهرجان “هاي” في الشرق الأوسط قالت إنها تعرضت لاعتداء من جانب الوزير نهيان بن مبارك آل نهيان على جزيرة خاصة في فبراير/ شباط الماضي.