وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان المتهم باغتصاب بريطانية
وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان المتهم باغتصاب بريطانية
الهدهد

تغريدة لمستشار محمد بن زايد عن وزير التسامح “الهائج” بعد اغتصابه الفتاة البريطانية تثير سخرية!

كتب وطن
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أثارت تغريدة لمستشار ولي عهد ابوظبي الأكاديمي الإماراتي دافع فيها عن الاماراتي بعد فضيحة اغتصابه فتاة بريطانية، سخريةً رواد مواقع التواصل .

ونشر عبدالخالق عبدالله تغريدة من صنف تغريدات “التطبيل” كال المديح فيها للوزير المُغتصب وقال: ” الثابتون الشامخون الطيبون دوما مستهدفون ودائما ينتصرون وعلى قدر نواياهم يرزقون”.

 

وسخر المغردون من محاولة “عبدالله” تبرئة وزير التسامح الإماراتي من تهمة اغتصابه الفتاة البريطانية كيتلين ماكنمارا.

وعلّق أحدهم: “عبدالخالق يريد ان يقول لكم لا تصدقوا الاخوانية كيتلين ماكنمارا تريد أن تشوه صورة الحبوب وزير التسامح”.

وكتب آخر: “اسألك بالله مقتنع بكلامك هذا؟ هل هذا وجه يدل على الطيبة والتسامح والشموخ؟! والله انه يدل على النذالة والخباثة التي تظهر من ملامحه”.

وعلّق آخر: “وزير التسامح يمارس التسامح بطريقته الخاصه.. فاهم التسامح غلط”.

وغرّد رابع قائلاً: “الداعرون العاهرون المغتصبون دوما مفضوحون ودائما يخسرون وعلى قدر نواياهم يجازون” .

أما المغرّد القطري الشهير “بوغانم” فرآى أن مدح عبدالخالق عبدالله لوزير التسامح المتهم بالإغتصاب يعني أنه  سيتم الاستغناء عنه .

يذكر أنّ البريطاينة كيتلين ماكنمارا، التي شاركت في تنظيم أول نسخة من مهرجان “هاي” في الشرق الأوسط قالت إنها تعرضت لاعتداء من جانب الوزير نهيان بن مبارك آل نهيان على جزيرة خاصة في فبراير/ شباط الماضي.

 

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