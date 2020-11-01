أثارت تصريحات أطلقها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حول السعادة الحقيقية للشخص سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال متابعته لعرس جماعي افتراضي.

وقال ابن راشد الذي طلبت زوجته الاميرة الاردنية هيا بنت الحسين الطلاق منه.. إن الأسرة السعيدة المترابطة هي حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات.

وأوضح محمد بن راشد، أن تكوين أسرة إماراتية سعيدة مترابطة هو هدف أساسي لنا، بل هو محور أساسي في رؤيتنا، وأولوية ثابتة في كل الخطط والبرامج الحكومية، مضيفاً: “بتماسكنا وترابطنا وتعاوننا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية نستطيع أن نتخطى تحديات «كوفيد-19» وتحويلها إلى فرص”.

وأضاف ابن راشد: “تكوين أسرة إماراتية سعيدة مترابطة هو هدف استراتيجي لنا ومحور أساسي في رؤيتنا، والبساطة في الأعراس سر البركة في الحياة الزوجية وجزء أساسي من وصية زايد لأبناء الوطن، متابعاً: “استخدام التقنيات الحديثة لتنظيم هذا الحدث السعيد يؤكد أن شعب الإمارات يؤمن بأهمية العلم والتقدم التكنولوجي، باعتبارهما الملاذ الآمن للإنسان من الأزمات المثيلة لجائحة كورونا، فشعبنا يتسلح بالمعرفة والابتكار لتخطي التحديات”.

وأشار محمد بن راشد إلى أن هدف أن نصبح من بين أفضل دول العالم لن يتحقق إلا بتماسك وترابط نواة المجتمع، وهي الأسرة التي يجب أن تنشأ على أساس متين، وأن تتاح لها الفرصة للنمو في أجواء وظروف سليمة، لذا نشجع أبناءنا وبناتنا على عدم الإسراف والمبالغة في تكاليف الزواج، خصوصاً في الأعراس، فالسعادة لا تكون بالبذخ والإسراف، ولكنها تكمن في الاختيار المناسب لشريك الحياة، والاحترام المتبادل بين الشريكين، وعدم إرهاق أحدهما الآخر بأعباء لا طائل ولا جدوى لها.

ودعا المقبلين على الزواج إلى عدم إرهاق أنفسهم بتكاليف تفوق قدراتهم حتى يتمكنوا من بدء حياتهم الزوجية بلا أعباء مسبقة تثقل كاهلهم، كما دعا الأسر إلى التخفيف من أعباء الزواج، وأن يكونوا داعمين ومساندين لأبناء وبنات الوطن في خطواتهم لتكوين أسرة جديدة، ليس فقط بتخفيف الشروط والأعباء المالية، ولكن أيضاً بالنصح والإرشاد والتوجيه.

وقال محمد بن راشد إن البساطة في الأعراس هي سر البركة في الحياة الزوجية، وجزء أساسي من وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأبناء الإمارات، قائلاً: “أحب أبارك لجميع أبناء الوطن هذا العرس الجماعي. أحب أبارك لأهلكم وأصحابكم وأقاربكم جميعاً، والإمارات دائماً في أفراح وإنجازات وخير. الحمد لله.. البساطة في الأعراس هذي سر البركة. وأنا أتمنى أنه دايماً يكون فيه بساطة وتيسير في هذي الأمور. هذي وصية الشيخ زايد، لنا جميعاً. الله يديم الخير والبركة والنعمة عليكم وعلى شعبنا الكريم”.

وتزوج الشيخ محمد (70 سنة)، وهو أيضاً نائب رئيس دولة الإمارات، الأميرة التي كانت عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له.

وغادرت الأميرة الأردنية دبي إلى ألمانيا أولاً، ومنها إلى المملكة المتحدة، وهي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام، ورفعت دعوى طلاق في لندن، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلين.

وكانت الأميرة هيا، أكدت للمحكمة البريطانية العليا أن محمد بن راشد طلقها في فبراير 2018 وأراد تزويج ابنتها الجليلة (١١ عاما وقتها) من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأن أفراد من العائلة زاروا الرياض لهذا الغرض في فبراير ٢٠١٨. بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية

وكشف القاضي البريطاني آندرو ماكفارلاين، تفاصيل صادمة حاول حاكم دبي محمد بن راشد اخفائها، مشيراً إلى أنه أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وقال القاضي إنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الأميرة هيا حقائق مُثبَتة، وذلك خلال معركة قانونية على حضانة ابنتيهما، بالمحكمة العليا في لندن.

المحكمة العليا البريطانية نشرت حُكمين صدرا في معركة قضائية بين الأميرة هيا وحاكم دبي محمد بن راشد، بخصوص الوصاية على طفليهما.

وجاء في تقرير لموقع “بي بي سي“، أن حاكم دبي اختطف وعذَّب وهدَّد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحاً ولا صادقاً مع المحكمة.

وقالت المحكمة إن تصرف محمد بن راشد منذ نهاية عام 2018 بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما انه شجع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه.

ويضيف الموقع أن حملة تخويف قام بها عملاء الشيخ محمد بن راشد وسمعت المحكمة أن بندقية وضعت مرتين على وسادة هيا بنت الحسين وكان المسدس في وضعية السماح بإطلاق النار. كما هبطت طائرة هليكوبتر خارج منزلها مع تهديد بنقلها إلى سجن صحراوي بعيد.

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