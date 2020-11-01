أخبار مزعجة لقادة الحصار من الدوحة وهذا ما اتفق عليه وزير دفاع قطر مع ملحق تركيا العسكري

أفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان لها أن رئيس الأركان القطري، غانم بن شاهين، بحث اليوم، الأحد، مع الملحق العسكري التركي في الدوحة، بوراق شتين، سبل تعزيز العلاقات التركية القطرية على الجانب العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الغانم للمسؤول العسكري التركي، بحضور عدد من الضباط القطريين، وجرى خلال اللقاء “مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها”

والخميس، اختتمت القوات المسلحة القطرية، بمشاركة نظيرتها التركية، تدريب “نصر 2020” العسكري.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات التركية القطرية على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

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