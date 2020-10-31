مدرب كاراتيه مصري يستجيب لطلب زوجته القاصر ويُحضر لها رجالاً مقابل 3 آلاف جنيه في الليلة!

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن جريمة مُخجلة ارتكبها مدرب كاراتيه وزوجته، بمحافظة الشرقية، بعد زواج استمر قرابة 9 أشهر.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات التي أوردتها وسائل إعلام مصرية، أن الزوج (20 عاماً)، قام بعرض زوجته (17 عاماً) على راغبي المتعة الحرام مقابل 3 آلاف جنيه في الليلة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أن الزوجة هي التي عرضت على زوجها مدرب الكاراتيه إقامة علاقات جنسية مع غرباء، مقابل مبالغ مالية، ووافق الزوج وبدأ فى البحث عن “زبائن” لزوجته وعرض عليهم التسعيرة، وأيضا عرض عليهم ممارسة الرذيلة الجماعية.

وعقب مرور شهر، حول الزوجان منزلهما إلى وكر لممارسة الرذيلة، فبدأ مدرب الكاراتيه “الزوج” فى استقطاب فتيات وعرضهن مع زوجته على راغبي المتعة. مقابل حصوله على مبالغ مالية منهن.

وفجر مُدرب الكاراتيه مفاجأة مدوية في اعترافاته أمام جهات التحقيق قائلاً: “أنا متجوز عرفي من 9 شهور، ومراتي طلبت مني ممارسة الدعارة وأنا وافقت”. وأنه اضطر للزواج عرفيًا من زوجته لأنها قاصر وعمرها أقل من 17 سنة.

وأشار المتهم إلى أنه عرف زوجته عن طريق “فيسبوك”، ومارس معها الجنس عدة مرات قبل أن يتزوجها عرفيًا. وعندما عرضت عليه ممارسة الدعارة، وافق ولم يعترض بل إنه كان يحضر لها الزبائن.

وتمكنت الشرطة من مداهمة الشقة وألقت القبض على الزوجة خلال ممارستها الجنس مع شاب عشريني. كما ألقت المباحث القبض على الزوج في حين تمكن شاب آخر من الهروب وقت مداهمة المباحث للشقة.

تم التحفظ على الزوجين وأخطرت الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.

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