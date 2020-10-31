“لو أنت راجل مش هتعاكس البنات” .. مقتل ملاكم بطريقة مروّعة بعدما شاهد ابنة شقيقته وهي تتعرض للتحرش من “ديوث”!

قتل لاعب الملاكمة المصري الشاب كريم إبراهيم، في محافظة الإسكندرية طعنً1.ا على يد صاحب محل هواتف، لمحاولته الدفاع عن ابنة شقيقته التي كان يعاكسها القاتل أثناء سيرها بالشارع.

وفي التفاصيل، اندلعت مشادة كلامية أثناء جلوس لاعب الملاكمة كريم إبراهيم في أحد المقاهي بعدما تفاجأ بالمتهم يعاكس ابنة شقيقته، فقال له الملاكم: “لو أنت راجل محترم مش هتعاكس البنات”، ليجنّ جنونه ويستل سلاحا أبيضا من محله، مسدداً عدة طعنات في جسد المجني عليه، لسقط أرضاً غارقًا في دمائه فاقدًا للوعي.

ونقل لاعب الملاكمة إلى المستشفى الأميري الجامعي في حالة حرجة، وتبين إصابته بجروح قاتلة بالكلى والقولون، ما استلزم إجراء جراحة واستئصال إحدى الكلى.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن حالة الملاكم الشاب تدهورت خلال محاولات إسعافه داخل المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة واعلنت وفاته.

ودشن نشطاء هاشتاغ “#حق_كريم_لازم_يرجع” للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.

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