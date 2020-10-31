“كفى غباء”.. كاتب كويتي يشيد بهذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطنة عمان:”رؤية مستقبلية صائبة”

أشاد الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، بما وصفه برؤية سلطنة عمان المستقبلية الصائبة وسياستها الذكية عقب تقديم سفير السلطنة بسوريا أوراق اعتماده لرئيس النظام بشار الأسد.

وقال “الجارالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”تظل السياسة العمانية محل رؤية مستقبلية صائبة”

تظل السياسه العمانيه محل رؤيا مستقبليه صائبه سفير عمان قدم أوراق إعتماده إلي الرئيس بشار الاسد في دمشق عمان لم تعبأ بضجيج الغباء

العربي من بعض العواصم العربيه التي خضعت للأرهاب الفكري وسارت

ضمن ضجيجه الغبي المطلوب من دول الخليج أن تعيش الصواب وكفي

الغباء #دول_مجلس_التعاون — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 31, 2020

وتابع موضحا:”سفير عمان قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس بشار الاسد في دمشق” مضيفا أن عمان لم تعبأ “بضجيج الغباء العربي من بعض العواصم العربية التي خضعت للإرهاب الفكري وسارت ضمن ضجيجه الغبي” حسب وصفه.

واختتم الكاتب الكويتي المثير للجدل تغريدته بالقول:”المطلوب من دول الخليج أن تعيش الصواب وكفي الغباء”

ويشار إلى أنه قبل أيام افادت وكالة الانباء العمانية، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية يستقبل بقصر الشعب في العاصمة دمشق سعادة

السيد تركي بن محمود البوسعيدي لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا ومقيمًا للسلطنة لدى سوريا. pic.twitter.com/bEOeY8upEI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 23, 2020

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

وكانت وزارة الخارجية السورية قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن البوسعيدي اعتمد رسميا سفيرا مفوضا وفوق العادة لسلطنة عمان في دمشق.

وكانت الإمارات والبحرين افتتحتا سفارتيهما في سوريا عام 2018، لكن دون تعيين سفير.

ويقتصر التمثيل في سفارة أبوظبي على قائم بالأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المنامة.

وعلقت دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية المطالبة برحيل بشار الأسد عن رأس السلطة.

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