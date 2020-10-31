“طفح الكيل من تصرفاتهم”.. مصريون يبيعون “المواعيد” أمام الدوائر الحكومية بالكويت ومطالب بترحيلهم فوراً!

وثق مواطن كويتي تصرفات بعض الوافدين المصريين في بلاده أمام أحد الدوائر الحكومية، مُطالباً وزارة الداخلية بوضع حد لهم، واصفاً إياهم بـ”المُحتلين”.

وكشف المواطن بفيديو رصدته “وطن“، أنه ذهب لحجز موعد لإتمام إحدى معاملاته، فوجد مصريين يدعون أنهم مراجعين أيضاً، ولكنهم في الحقيقة يقفون بين المراجعين، ويبيعون المواعيد لهم بـ10 أو 15 دينار.

وكتب المواطن الذي طالب بترحيل الجالية المصرية فوراً: “سبحان الله هناك ناس يجلسون خارجاً يحبون عمل الخير، يبيعون مواعيد، أدخل أنهي عملي ثم أحاسبه، أنا ذاهب حالياً للذي أعطاني الباركود وأحاسبه، واتفقنا على 5 دنانير”.

وتابع: “حين تضعون الكويت في يد الغرباء، هكذا تصبح الديرة”.

مصريين يبيعون مواعيد في الكويت على كويتيين إحتلال رسمي إلى الحكومة نطلب جلاء الجالية المصرية من الكويت فوراً pic.twitter.com/4RQxSVUY3b — abdullah (@abdulla_424) October 30, 2020

وفجر المقطع موجة غضب جديدة عبر عنها مغردون كويتيون، مطالبون بوضع حد لهم بعد أن فاض بهم الكيل من تصرفاتهم.

لازم يوضع لهم حد https://t.co/m1cxZzjCmi — jojoriri (@RajRr12341234) October 31, 2020

ماشاءالله عليهم المصرييين يعملون خدمات جليلة بالكويت 🙏🏽

الله يلعن من دخلكم https://t.co/Iqhsbduv1w — بوبندر (@naser7755) October 30, 2020

هذي نتيجه ان الخيط والمخيط بيدهم وهذا نتيجه ان سرفرات الحكومه تحت ايدهم …كل ما اتصلت بجهه حكوميه او غير حكوميه يطلع لي مصري …وكأن الكويتي اصبح جاليه كويتيه في بلده https://t.co/3MxVkL67i2 — suad (@suadmarafie) October 30, 2020

يا حكومه خلاص تعبنا منهم ومن تصرفاتهم https://t.co/l63VmxaMVA — ابو سامي (@6oIfnlKvfoeORUp) October 30, 2020

وأكد بعضهم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وأنهم رصدوها ومروا بها في المستشفيات والعيادات الخاصة والحكومية أيضاً، حيث يقف المصريون قبل بدء الدوام، ويبيعون المواعيد للمراجعين مقابل النقود.

يا حكومه خلاص تعبنا منهم ومن تصرفاتهم https://t.co/l63VmxaMVA — ابو سامي (@6oIfnlKvfoeORUp) October 30, 2020

حصل لي موقف في منطقة الجهرا التعليمية واحد من البورترية هندي مادري بنقالي داخل مكان طلب الشهادات قلت له وين مكينة الطوابع ابي طابع چان يطلع لي طابع جديد من مخباته اخذته وطرت فيه للموظفة حطته على المعاملة جان تقول لي هذا مزور من وين اخذته 🌚🤦🏻‍♂️ 💔 هالكلام قبل ٣ اسابيع https://t.co/yjydzkPmgw — احمد العنزي 📻 (@toyotaq8kw) October 30, 2020

الجدير ذكره أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

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