مصريون في الكويت
مصريون في الكويت
الهدهد

“طفح الكيل من تصرفاتهم”.. مصريون يبيعون “المواعيد” أمام الدوائر الحكومية بالكويت ومطالب بترحيلهم فوراً!

كتب وطن
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وثق مواطن كويتي تصرفات بعض الوافدين المصريين في بلاده أمام أحد الدوائر الحكومية، مُطالباً وزارة الداخلية بوضع حد لهم، واصفاً إياهم بـ”المُحتلين”.

 

وكشف المواطن بفيديو رصدته “وطن“، أنه ذهب لحجز موعد لإتمام إحدى معاملاته، فوجد مصريين يدعون أنهم مراجعين أيضاً، ولكنهم في الحقيقة يقفون بين المراجعين، ويبيعون المواعيد لهم بـ10 أو 15 .

 

وكتب المواطن الذي طالب بترحيل الجالية المصرية فوراً: “سبحان الله هناك ناس يجلسون خارجاً يحبون عمل الخير، يبيعون مواعيد، أدخل أنهي عملي ثم أحاسبه، أنا ذاهب حالياً للذي أعطاني الباركود وأحاسبه، واتفقنا على 5 دنانير”.

 

وتابع: “حين تضعون في يد الغرباء، هكذا تصبح الديرة”.

 

وفجر المقطع موجة غضب جديدة عبر عنها مغردون كويتيون، مطالبون بوضع حد لهم بعد أن فاض بهم الكيل من تصرفاتهم.

 

 

 

وأكد بعضهم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وأنهم رصدوها ومروا بها في المستشفيات والعيادات الخاصة والحكومية أيضاً، حيث يقف المصريون قبل بدء الدوام، ويبيعون المواعيد للمراجعين مقابل النقود.

 

الجدير ذكره أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

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