وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي
الهدهد

شماتة سعودية وزغرودة على “العربية”.. إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته بفيروس كورونا تشعل فرحة في الرياض!

كتب وطن
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كشف المتحدث باسم رئاسة تركيا، ، السبت، إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة وزير الداخلية وزوجته وابنته.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، عن إصابته بفيروس “كورونا”، منذ بعض الوقت.

 

وقال عبر صفحته على موقع “تويتر”: “أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير داخلية تركيا ، السبت، إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا.

 

وعقب إعلان الوزير التركي اصابته، طارت وسائل الاعلام بالخبر وتناقلته بفرحة عارمة، إذ نشرت قناة عاجل جاء فيه (إصابة وزوجته وابنته بفيروس كورونا).

 

وسارع الحاقدين للتغريد تحت خبر العربية فرحين باصابة الوزير التركي، في الوقت الذي خرست فيه تلك الالسن من نصرة النبي محمد والتصدي لاساءة الرئيس الفرنسي للاسلام.

وأفادت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، أن حصيلة المصابين بكورونا بلغت 373 ألفا و154، تعافى منهم 322 ألفا و465، وتوفي 10 آلاف و177.

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