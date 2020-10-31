شماتة سعودية وزغرودة على “العربية”.. إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته بفيروس كورونا تشعل فرحة في الرياض!

كشف المتحدث باسم رئاسة تركيا، إبراهيم قالن، السبت، إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة وزير الداخلية وزوجته وابنته.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، عن إصابته بفيروس “كورونا”، منذ بعض الوقت.

وقال عبر صفحته على موقع “تويتر”: “أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل”.

Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير داخلية تركيا سليمان صويلو، السبت، إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا.

وعقب إعلان الوزير التركي اصابته، طارت وسائل الاعلام السعودية بالخبر وتناقلته بفرحة عارمة، إذ نشرت قناة العربية عاجل جاء فيه (إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته وابنته بفيروس كورونا).

إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته وابنته بفيروس كورونا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 31, 2020

وسارع الحاقدين للتغريد تحت خبر العربية فرحين باصابة الوزير التركي، في الوقت الذي خرست فيه تلك الالسن من نصرة النبي محمد والتصدي لاساءة الرئيس الفرنسي للاسلام.

عقبال وزير الخارجيه — ibraheem alowid🇸🇦 (@ab13961) October 31, 2020

بتفرحوا في مصايب الخلق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — Nelly Ismail (@ismail_nelly) October 31, 2020

هذا وزير الداخلية أساء لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وسجن الأطفال والنساء والأبرياء وعذبهم وسلم كثير من السنة لحكومات إيران في المنطقة — أبو أحمد (@mo80sal) October 31, 2020

كورونا وزلزال الاتنين مع بعض — anubis (@anubis88756448) October 31, 2020

يارب تسلط عليهم — Saleh Al-Mantashi🇸🇦 (@0blLvSPhU9KhgNz) October 31, 2020

وأفادت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، أن حصيلة المصابين بكورونا بلغت 373 ألفا و154، تعافى منهم 322 ألفا و465، وتوفي 10 آلاف و177.

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