“شاهد” فتاة شقراء بالطائف مع صديقها على ظهر دراجة نارية وسلاح يفجران موجة غضب واسعة!
أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في السعودية، لشاب وفتاة يتجولان على دراجة نارية في شارع عام، وبحوزتهما سلاح.
وظهر الشاب والفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهما يقفان على دراجة نارية يقودها الشاب، بينما تجلس الفتاة التي كانت بلا حجاب وشعرها أصفر فاقع، خلفه وبيدها “مسدس”، ما لفت أنظار السائقين الآخرين الذين وثقوا المشهد بكاميرات هاتفهم.
شاب وفتاة يتجولان بسلاح في #الطائف على دراجة نارية pic.twitter.com/1ovGczob6b
— عدسة مشاهد المملكة (@mashaed12) October 31, 2020
وعبر المغردون السعوديون عن غضبهم من وصول بلادهم إلى حد انتشار هذه المشاهد في المجتمع، مُشبهين الطائف بالمكسيك.
مانرى من فتن ومجاهرة بالمعاصي وبعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
استصاغه كثير من المراهقين بالتمادي
واستغله أصحاب الفكر المنحرف الانفتاحي بتشجيعهم
اللهم ردنا إليك ردا جميلاhttps://t.co/NlezVHQRRE
— ناصر بن عمير الخذامي (@abuomer555) October 31, 2020
المكسيك حقنا https://t.co/mcc6AJJaMr
— booboo (@cherryberrybo2) October 31, 2020
الطائف ❌
شيكاغو ✅ https://t.co/FrS1b1pMBk
— أُسامة (@Os100_) October 31, 2020
إذا لعبت قراند اكثر من عشر ساعات: https://t.co/85fK7F5tWH
— ماض (@IlMADl) October 31, 2020
اشبها دي تحسب نفسها بالمكسيك؟ هي وشعرها الاصفر https://t.co/n7EYEr7i2c
— انا (@SCUO5) October 31, 2020
Gta في الواقع https://t.co/u5rOUoDIC8
— Raheem (@r_7emx) October 31, 2020
دراجة نارية 🏍 ومعاها سلاح
ولو فتشوهم حصلوا مخدرات
حشى احنا مو في السعودية 🇸🇦
في شيكاغو الاميريكية
لاحول ولاقوة الا بالله https://t.co/DzK9Kb8Xtb
— #🇧🇷🇲🇦🇸🇦💛💙MohmmedAlmobarak (@MohamdAlmobarak) October 31, 2020
#الطايف امس كان في هشتاق الطايف راحت شكلنا رحنا المكسييك pic.twitter.com/8aI6Hl89GY
— مزهزهه🌵 (@o_kixe) October 31, 2020
#الطايف نازلين بوشنكي pic.twitter.com/o9ELAFuyX1
— RAGAD (@R4M_otb) October 31, 2020
وذكرت وسائل إعلام محلية لاحقاً، أن البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على الشاب والفتاة، دون ذكر تفاصيل.
ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى سدّة الحكم في المملكة، تشهد البلاد ظواهر غريبة ودخيلة لم يكن يعرفها المجتمع السعودي، في ظلّ سياسة الإنفتاح التي انتهجها “ابن سلمان”، بعد تغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها.
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