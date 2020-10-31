فتاة الطائف
فتاة الطائف
حياتنا

“شاهد” فتاة شقراء بالطائف مع صديقها على ظهر دراجة نارية وسلاح يفجران موجة غضب واسعة!

كتب وطن
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أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في ، لشاب وفتاة يتجولان على في شارع عام، وبحوزتهما سلاح.

 

وظهر الشاب والفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهما يقفان على دراجة نارية يقودها الشاب، بينما تجلس الفتاة التي كانت بلا حجاب وشعرها أصفر فاقع، خلفه وبيدها “مسدس”، ما لفت أنظار السائقين الآخرين الذين وثقوا المشهد بكاميرات هاتفهم.

 

وعبر المغردون السعوديون عن غضبهم من وصول بلادهم إلى حد انتشار هذه المشاهد في المجتمع، مُشبهين الطائف بالمكسيك.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية لاحقاً، أن البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على الشاب والفتاة، دون ذكر تفاصيل.

 

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى سدّة الحكم في المملكة، تشهد البلاد ظواهر غريبة ودخيلة لم يكن يعرفها المجتمع السعودي، في ظلّ سياسة الإنفتاح التي انتهجها “ابن سلمان”، بعد تغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها.

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