الشاب العماني أحمد الجابري
أحمد الجابري
حياتنا

“شاهد” شاب عُماني “فلتة” يبهر الجميع باختراع مذهل لم يسبقه إليه أحد

كتب وطن
0

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، لشاب عماني حاز إعجاب العديد من النشطاء.

 

الشاب العُماني ، قدم حلا مفيدا جدا بالنسبة للمزارعين الذين يعاون شحا في المياه في مزارعهم.

 

 

ويهدف اختراع الشاب العماني إلى تقليل شح المياه من خلال تقليل الكمية المستخدمة في ري الحقل.

 

وسيحدث ذلك من خلال قياس رطوبة التربة، وعلى ذلك يتم التحكم في بالفتح والغلق حسب قراءة المؤشر.

 

ويستخدم الجهاز خاصية في التحكم في هذه العملية.

 

وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع اختراع الشاب مشيدين بذكائه وتفوقه.

شاهد أيضا: نصرة للنبي الكريم.. “شاهد” فيديو نادر للسلطان قابوس بن سعيد ينتشر بين العمانيين على نطاق واسع

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رغم تأزم الاقتصاد العالمي.. بشرى سارة للعمانيين وقرارات السلطان هيثم الجريئة تؤتي…

الهدهد

وزير خارجية سلطنة عُمان يحرق دم الحاقدين في الإمارات ويبعث برسالة إلى أردوغان

الهدهد

وزير خارجية عمان يحرج المنبطحين في “أرض الحرمين” ومهبط الإسلام بتغريدة عن…

الهدهد

“شاهد” سلطنة عُمان تضرب المثل في مقاطعة منتجات فرنسا وبعض المتاجر رحبت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.