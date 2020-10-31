“شاهد” شاب عُماني “فلتة” يبهر الجميع باختراع مذهل لم يسبقه إليه أحد

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، اختراع مذهل لشاب عماني حاز إعجاب العديد من النشطاء.

الشاب العُماني أحمد الجابري، قدم حلا مفيدا جدا بالنسبة للمزارعين الذين يعاون شحا في المياه في مزارعهم.

ويهدف اختراع الشاب العماني إلى تقليل شح المياه من خلال تقليل الكمية المستخدمة في ري الحقل.

وسيحدث ذلك من خلال قياس رطوبة التربة، وعلى ذلك يتم التحكم في ضخ المياه بالفتح والغلق حسب قراءة المؤشر.

ويستخدم الجهاز خاصية WIFI في التحكم في هذه العملية.

وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع اختراع الشاب مشيدين بذكائه وتفوقه.

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