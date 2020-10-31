“شاهد” رزان مغربي ارتدت الفستان ونسيت ما تحته.. و”قبلة” لأحد المنظمين حتى يسمح لها بهذا الأمر!

أثارت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، جدلاً واسعاً بظهورها الجريء على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت رزان مغربي بفستان أزرق “وان شولدرز”، وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، تُظهرها وكأنها لا ترتدي شيئاً تحته.

كما قامت رزان بتقبيل أحد منظمي الحفل بعدما طلب منها إنهاء وقفة التصوير لإتاحة المجال لباقي الفنانات لالتقاط الصور، فما كان منها إلا أن قبلته لإرضائه في محاولة لإبقائها أكثر.

رزان مغربي مع أحد المنظمين في مهرجان الجونة 😕😕😕 pic.twitter.com/UJtEp6Fsuw — زيدان نجد (@ZidaneNajd) October 30, 2020

وأثارت ملابس رزان غضب المُتابعين بسبب جرأتها، مُعلقين أن سنها لم يعد يتناسب مع تصرفاتها الصبيانية، وأن المهرجان كان عرض أجساد فقط.

ما راحت عليها خلاص شيبت — وجَودًكَ فَيَ حَيَاتّيَ كَفَايَة💛💙 (@boahmed2364) October 30, 2020

مسكينة هذه جاية متاخرة عشان تخلع ثيابها https://t.co/gytgFZFwEB — جووري (@sym_a) October 30, 2020

جسمكو شقق من كتر بص الناس عليه

تسلمي يا حاجة كريمة والله❤ https://t.co/gSKkFc7geB — MحMoud (@Mahmoud16814761) October 30, 2020

هو ايه حكاية مهرجان الجونة ده 😡 بيعملو عشان الحريم تيجي تعرض نفسها وجسمها

حسبي الله ونعمة الوكيل — مصطفي رمضان (@IHKeFx5P6GvJx9P) October 30, 2020

وانطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

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