رزان المغربي
رزان المغربي
حياتنا

“شاهد” رزان مغربي ارتدت الفستان ونسيت ما تحته.. و”قبلة” لأحد المنظمين حتى يسمح لها بهذا الأمر!

كتب وطن
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أثارت الإعلامية اللبنانية ، جدلاً واسعاً بظهورها الجريء على السجادة الحمراء لحفل ختام السينمائي في دورته الرابعة.

 

وظهرت رزان مغربي بفستان أزرق “وان شولدرز”، وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، تُظهرها وكأنها لا ترتدي شيئاً تحته.

 

كما قامت رزان بتقبيل أحد منظمي الحفل بعدما طلب منها إنهاء وقفة التصوير لإتاحة المجال لباقي الفنانات لالتقاط الصور، فما كان منها إلا أن قبلته لإرضائه في محاولة لإبقائها أكثر.

 

وأثارت ملابس رزان غضب المُتابعين بسبب جرأتها، مُعلقين أن سنها لم يعد يتناسب مع تصرفاتها الصبيانية، وأن المهرجان كان عرض أجساد فقط.

 

وانطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

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