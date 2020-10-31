رانيا يوسف تُكيد المصريين وتُلبس ابنتها الفستان الفاضح “بدون بطانة” وتستعرض جسدها “المثير”!

تعمّدت الفنانة المصرية رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة، وهذه المّرة عبر ابنتها “نانسي”.

رانيا يوسف بنتها لابسة الفستان اللي بهدلوها عشانه السنة اللي فاتت وبصراحة what a boss move. pic.twitter.com/oVT67NdV6R — no angst no sad (@hangryliving) October 30, 2020

وظهرت “نانسي” ابنة رانيا يوسف على السجاة الحمراء مرتديةً الفستان الفاضح “بدون بطانة”، الذي ارتدته والدتها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، والذي أثار ضجةً واسعة وصل حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية، قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إنّ الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها. فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار”.

اقرأ أيضا: رانيا يوسف تتمنى أن يعود أحمد رمزي من قبره لـ”تتشاقى وتلعب” معه.. وتنصح بناتها لممارسة الحب دون زواج!