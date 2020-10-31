نانسي ابنة رانيا يوسف ترتدي الفستان الفاضح بدون بطانة
نانسي ابنة رانيا يوسف ترتدي الفستان الفاضح بدون بطانة
حياتنا

رانيا يوسف تُكيد المصريين وتُلبس ابنتها الفستان الفاضح “بدون بطانة” وتستعرض جسدها “المثير”!

كتب وطن
0

تعمّدت الفنانة المصرية استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام السينمائي بنسخته الرابعة، وهذه المّرة عبر ابنتها “”.

وظهرت “نانسي” على السجاة الحمراء مرتديةً “بدون بطانة”، الذي ارتدته والدتها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، والذي أثار ضجةً واسعة وصل حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية، قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إنّ الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها. فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار”.

اقرأ أيضا: رانيا يوسف تتمنى أن يعود أحمد رمزي من قبره لـ”تتشاقى وتلعب” معه.. وتنصح بناتها لممارسة الحب دون زواج!

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مهرجان الجونة الإباحي.. “شاهد” الراقصة جوهرة شبه عارية في آخر يوم…

حياتنا

“شاهد” رزان مغربي ارتدت الفستان ونسيت ما تحته.. و”قبلة” لأحد…

حياتنا

رانيا يوسف تصعق متابعي مهرجان الجونة بكشفها عن هذا الجزء من جسدها أمام الكاميرات لأول…

حياتنا

“شاهد” رانيا يوسف تتمادى في “بجاحتها” وتبرر تعريها في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.