تركي آل الشيخ
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الهدهد

حالته حرجة وغير مفهومة.. تدهور الوضع الصحي لتركي آل الشيخ مجددا وإلغاء عودته للرياض

كتب وطن
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فيما يبدو أن الوضع الصحي لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة حرج وحالته معقدة وغير مفهومة، حيث أنه وبعد تحديد موعد عودته للسعودية تم إلغاء العودة بسبب ظرف صحي طارئ دون كشف التفاصيل.

 

“آل الشيخ” وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر أمس، الجمعة، رصدتها (وطن) أعلن عن عدم قدرته على العودة إلى الأسبوع الحالي بسبب تعرضه لظرف صحي طارئ.

 

 

وكتب ما نصه: “للأسف سأضطر لتأجيل عودتي للرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارىء… نلتقيكم على خير”.

 

هذا وكان مقررا أن يعود تركي آل الشيخ إلى أمس الجمعة أو اليوم السبت على أقصى تقدير، بعد رحلة العلاج في مستشفيات الأمريكية التي وصلها أواخر شهر يوليو في حالة حرجة.

 

 

وغرد “آل الشيخ” الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “السبت off للرياض بإذن الله”.

 

من جانبها كشفت صحيفة “المواطن” السعودية، أن تركي آل الشيخ بدأ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر الجاري.

 

وأجرى “آل الشيخ” مؤخرا عمليتين جراحيتين، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

 

يشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، حيث تم نقله إلى لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.

 

ولا يعرف حتى الآن طبيعة مرضه أو سببه وتكتفي وسائل الإعلام السعودية بإعلان حالته الصحية بشكل مجمل دون كشف أي تفاصيل في هذا الشأن.

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