المقاطعة تؤتي ثمارها و”الصغير” ماكرون يتراجع وهو ذليل: “أتفهم مشاعر المسلمين”

في تراجع صريح عن موقفه الذي أعلن تمسكه به قبل أيام وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها فرنسا جراء انتفاضة العالم الإسلامي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية.

وأضاف ماكرون خلال مقابلة خاصة مع قناة “الجزيرة”، اليوم السبت، أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة.

وتابع: «هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه».

وتأتي موجة الغضب السائد في العديد من الدول إسلامية ضد فرنسا وماكرون بسبب الدفاع عن حق نشر رسوم كاريكاتورية في فرنسا. أثناء مراسم تكريم الأسبوع الماضي لأستاذ التاريخ صامويل باتي. الذي قُتل لعرضه على تلاميذه بعضا من هذه الرسوم التي تُظهر الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وقُطع رأس باتي في 16 أكتوبر وسط الشارع قرب المدرسة التي يعمل فيها.

وخرجت تظاهرات ضد ماكرون في بعض الدول المسلمة وأُطلقت دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية للتنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي.

وكبدت هذه الحملات فرنسا خسائر فادحة ما يبدو أنه أجبر ماكرون على التراجع ومحاولة تلطيف الأجواء.

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