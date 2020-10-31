محمد بن سلمان خلال زيارته الهند
محمد بن سلمان خلال زيارته الهند
الهدهد

ابن سلمان يثير جنون الهند.. الخارجية السعودية لم ترد على خطاب رسمي احتجاجاً على ورقة نقدية من فئة 20 ريالاً

كتب وطن
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أثارت عملة نقدية سعودية غضب بسبب إظهارها إقليم كدولة منفصلة، الأمر الذي دفعها لتقديم شكوى للسعودية بشأن تلك العملة، حيث اعتبر ذلك أحدث احتجاج على خرائط المنطقة المتنازع عليها.

 

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 ريالا بمناسبة رئاسة المملكة العربية لكتلة مجموعة العشرين القوية، والتي تضم الهند.

 

وأوضحت الوزارة أنها طلبت من السلطات السعودية اتخاذ خطوات تصحيحية بهذا الشأن، فيما لم ترد السلطات السعودية علنا بعد.

 

وكشمير، هو إقليم متنازع عليه بين الهند وباكستان والصين، لكن خريطة العالم على ظهر العملة السعودية تظهره كدولة منفصلة، بما في ذلك الجزء من الإقليم الذي تديره الهند.

 

وأصبحت الهند حازمة بشكل متزايد في التعبير عن وصايتها على الولاية، التي انقسمت بين الهند وباكستان عندما تم تقسيم البلدين في عام 1947. قتل عشرات الآلاف في تمرد استمر ثلاثة عقود على الجانب الهندي.

 

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الهندية، شركة التواصل الاجتماعي “تويتر” من بيانات العلامات الجغرافية التي أظهرت أن منطقة لاداخ – وهي جزء من كشمير الكبرى التي تديرها نيودلهي – تنتمي إلى الصين.

 

وقبل 3 أعوام، أصدرت الهند قوانين جديدة جعلت من التصوير الخاطئ لخريطة البلاد عملا إجراميا، يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

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تعليق 1
  1. Soso يقول

    ليه ما ردت السعودية على الهند السعودية خائفة من الهند أصلا من تكون الهند عشان تفرض الأوامر على السعودية أنا اشوف ان خارطة العالم الي في العملة جدا عادية بس الهند اتكبر الموضوع بس المفروض السعودية تبرر ما تسكت كأنها خائفة

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