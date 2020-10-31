أمير الكويت يلقي حجرا بمياه “أزمة الخليج” الراكدة وهذا ما ركز عليه في رسالة خاصة وعاجلة للملك سلمان

نشرت صحيفة “القبس” الكويتية بعض تفاصيل الرسالة التي بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أول أمس، الخميس، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وحملها إليه وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد الناصر الصباح .

الصحيفة المحلية كشفت نقلا عن مصادر حكومية، أن الأزمة الخليجية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة تصدرت مضمون رسالة أمير الكويت.

ونقلت “القبس” عن هذه المصادر الحكومية قولها، إن الرسالة تضمنت “التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها الخلاف الخليجي والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة”.

وتطرقت الرسالة أيضاً إلى “العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم المستجدات الإقليمية والدولية”.

وأوضحت الصحيفة، بحسب المصادر، أن التنسيق مع المملكة العربية السعودية يأتي “لكونها أساسية ومحورية في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد الناصر الصباح قد حمل، مساء الخميس. رسالة خطية من أمير البلاد إلى الملك سلمان، تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

ومنذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا جائرا ضد قطر، في 5 يونيو 2017. تقود الكويت وساطة للحل وإنهاء الأزمة من خلال تقريب وجهات النظر وقيادة جهود دبلوماسية مستمرة؛ لإعادة اللُّحمة إلى البيت الخليجي.

وشهدت الفترة الماضية قبيل وفاة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. تحركات كويتية لتبديد الأزمة الخليجية بدعم أمريكي كامل.

ومنذ اندلاع أزمة الخليج تركز كل من الكويت وسلطنة عمان جهودها لإنهاء هذا الخلاف الذي شتت النسيج الخليجي. حيث يكمل الشيخ نواف والسلطان هيثم الآن ما بدأه كل من الراحلين الشيخ صباح الأحمد والسلطان قابوس بن سعيد.

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