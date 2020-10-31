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“أقصى قدر من اليقظة”.. تحذير عاجل من سفارة فرنسا في الكويت لمواطنيها هناك وهذا ما جاء فيه

كتب وطن
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دعت السفارة الفرنسية بالكويت جميع المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الذين يمرون عبر . إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة مع ضرورة الابتعاد عن أي تجمع وتوخي الحذر عند السفر. والذي يجب أن يكون محدودًا.

 

وأوصت عبر رسالة تم نشرها في حسابات السفارة الالكترونية جميع الفرنسيين بالبقاء على اطلاع دائم بتطور الوضع. من خلال الرجوع إلى توصيات إرشادات السفر.

 

وأكدت أن السفارة الفرنسية على اتصال دائم مع السلطات الكويتية التي تؤكد دعمهم في الأمور الأمنية.

 

وجاءت هذه الرسالة في أعقاب الهجمات على نيس وسفارة فرنيا بجدة ووجهت إلى جميع الجاليات الفرنسية في جميع أنحاء العالم.

 

وفي 21 من أكتوبر الجاري، قال ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي. وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

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