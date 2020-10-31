كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن تركيا رفضت عرضاً إسرائيلياً يقضي بتقديم المساعدة في التعامل الزلزال القوي الذي ضرب إزمير، الجمعة الماضية وأدى إلى مقتل 37 تركياً واثنين في اليونان.

وأوضحت الصحيفة، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للمساعدة الطارئة، مشيرةً إلى أن الملحق العسكري في تركيا قام بإحالة الاقتراح إلى السلطات التي رفضت المقترح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تركيا أبلغت السلطات الإسرائيلية وبعض الدول التي عرضت المشاركة في جهود الإغاثة أن مساعدتها ليست ضرورية وأن قوات الإنقاذ المحلية قد تولت مسؤولية الإغاثة بنفسها.

ويواصل عمال الإنقاذ بذل قصارى جهدهم، للعثور على ناجين بين أنقاض الأبنية المنهارة في غرب تركيا غداة الزلزال. فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس السبت، وفاة 37 شخصا وإصابة 885 آخرين، لافتاً إلى النجاح في إنقاذ 103 أشخاص.

وقال في إزمير إنّ “الدولة حاضرة بكل إمكاناتها”، مضيفا أنّ المباني المنهارة سيعاد تشييدها “في أسرع ما يمكن”.

ووقع الزلزال الذي قدر معهد الجيوفيزياء الأمريكي قوته بسبع درجات على مقياس ريشتر والسلطات التركية بـ6,6 درجات، بعد ظهر الجمعة. في بحر إيجه جنوب غرب إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانية.

وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان اسطنبول وأثينا شعروا به. حيث تسبّب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي.

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