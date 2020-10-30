بعدما اتهمته باغتصابها وبإرسال صور عضوه الذكري لفتيات .. روان بن حسين في ورطة كبيرة مع طليقها الليبي!

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنّ الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تواجه خطر الاعتقال بعد تجاهلها المثول أمام المحكمة لاتهامها بالاعتداء على زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف .

واتُّهمت روان بالاعتداء على المقريف، في حديقة هايد بارك بلندن في يونيو/حزيران الماضي، كما يُزعم أيضاً أنها أتلفت قميصاً لزوجها يبلغ ثمنه 260 دولاراً.

كان من المقرر أن تمثل العارضة، وهي أم لطفل واحد، وتحمل شهادة في القانون من جامعة كينجز كوليدج بلندن. أمام محكمة وستمنستر الجزئية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي بالممتلكات.

أُبلغ القضاة بأنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت تمثل أمام محكمة الأسرة في دبي. وأصدرت رئيسة الجلسة ديان لينان مذكرة توقيف لاعتقالها.

وقبل فترة، أعلنت روان بن حسين انفصالها عن “المقريف”. وكشفت أسباب انفصالها الصادمة عنه بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي. بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

وكشفت روان أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

روان بن حسين تقول بأن زوجها كان يُرسل صور عضوه لـ ( قاصرات) أثناء حملها بالشهر التاسع! pic.twitter.com/mvg7N5XDz3 — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 15, 2020

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