أمير قطر يبعث برسالة عاجلة إلى أخيه أردوغان بعد زلزال ازمير وابن سلمان يكتفي بهذه الكلمات على تويتر

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد وقوع زلزال إزمير، فيما اكتفت السعودية بالإعراب عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات جراء الزلزال المدمر.

وقال أمير قطر في تغريدة رصدتها “وطن”، على “تويتر”، “أعربت لأخي فخامة الرئيس التركي في اتصالي به اليوم عن خالص تعازيَ ومواساتي والشعب القطري لفخامته والشعب التركي الشقيق في ضحايا زلزال إزمير، ووقوفنا معهم تجاه هذه الكارثة المؤلمة، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

أعربت لأخي فخامة الرئيس التركي في اتصالي به اليوم عن خالص تعازيَّ ومواساتي والشعب القطري لفخامته والشعب التركي الشقيق في ضحايا زلزال أزمير، ووقوفنا معهم تجاه هذه الكارثة المؤلمة، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 30, 2020

وأعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة. عن أسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان مقتضب: “تعرب المملكة عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية. نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعية الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل”.

#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 30, 2020

وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة ولاية إزمير غربي البلاد إلى 17 قتيلا وأكثر من 700 جريح، حسب ما أعلنت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية.

وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان “بأن الزلزال أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 709 آخرين”.

هذا وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن مقتل 12 وجرح 607.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غربي تركيا. مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كم من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كم تحت سطح الأرض.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية. بينما قال رئيس بلدية إزمير إن “هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال”. قالت وسائل إعلام تركية لاحقا إن عمليات بحث تجري في 17 مبنى.

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