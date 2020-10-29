المنتجات التركية في قطر
المنتجات التركية في قطر
الهدهد

هكذا رد القطريون الجميل لتركيا.. “شاهد” ابن سلمان يخلع عقاله بعد نشر “الاناضول” هذا الفيديو من قلب الدوحة

كتب وطن
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نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، مقطع فيديو للإقبال الكبير من القطريين على متجر يروج للبضائع التركية في ، الأمر الذي أثار تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

مقطع الفيديو نشرته الأناضول ورصدته “وطن”، علقت عليه بالقول: “وسط إقبال قوي متجر قطري شهير يطلق حملة دعم للمنتجات التركية لاقت حملة تعريف بـ أطلقتها شركة الرونق، أحد أشهر المتاجر الكبرى في ، إقبالا قويا من قبل المواطنين والمقيمين”.

 

وفي حديث مع الأناضول، أرجع محمد إبراهيم الدرويش، رئيس مجلس إدارة شركة الرونق التجارية، الخطوة إلى عدة أسباب، منها وقوف الشعب التركي مع القضايا العادلة للأمة الإسلامية بكل مكان، ومع الشعب القطري أثناء حصار قطر مع حملات التشويه لتركيا ودعوات مقاطعة المنتجات التركية التي تقودها بعض الدول للأسف الشديد وجدنا أنه من دورنا أن نقوم بهذه الحملة”.

 

وأضاف الدرويش وفقا للأناضول: “المنتجات التركية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة لجميع فئات المجتمع، ما يجعل الناس حريصة على اقتنائها”.

 

وعلى الصعيد الآخر رحب عدد من نشطاء مواقع التواصل بخطوة قطر لدعم منتجات ، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين.

 

الجدير ذكره، ان قطر أطلقت حملة لدعم المنتجات التركية مناهضة لحملة المقاطعات التي أطلقتها بسبب الخلافات السياسية بين أنقرة والرياض، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً لدى حكام السعودية.

 

وكانت السعودية قد أطلقت حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية بحجة الإساءة لقياداتها، متجاهلة الإساءة الفرنسية والرئيس إيمانويل للدين الإسلامي والنبي محمد.

 

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