هكذا رد القطريون الجميل لتركيا.. “شاهد” ابن سلمان يخلع عقاله بعد نشر “الاناضول” هذا الفيديو من قلب الدوحة

نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، مقطع فيديو للإقبال الكبير من القطريين على متجر يروج للبضائع التركية في الدوحة، الأمر الذي أثار تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو نشرته الأناضول ورصدته “وطن”، علقت عليه بالقول: “وسط إقبال قوي متجر قطري شهير يطلق حملة دعم للمنتجات التركية لاقت حملة تعريف بـ المنتجات التركية أطلقتها شركة الرونق، أحد أشهر المتاجر الكبرى في قطر، إقبالا قويا من قبل المواطنين والمقيمين”.

وسط إقبال قوي.. متجر قطري شهير يطلق حملة دعم للمنتجات التركية

لاقت حملة تعريف بـ #المنتجات_التركية أطلقتها شركة "#الرونق"، أحد أشهر المتاجر الكبرى في #قطر، إقبالا قويا من قبل المواطنين والمقيمين. https://t.co/KMlZTgapam pic.twitter.com/tvxCcasrqg — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 25, 2020

وفي حديث مع الأناضول، أرجع محمد إبراهيم الدرويش، رئيس مجلس إدارة شركة الرونق التجارية، الخطوة إلى عدة أسباب، منها وقوف الشعب التركي مع القضايا العادلة للأمة الإسلامية بكل مكان، ومع الشعب القطري أثناء حصار قطر مع حملات التشويه لتركيا ودعوات مقاطعة المنتجات التركية التي تقودها بعض الدول للأسف الشديد وجدنا أنه من دورنا أن نقوم بهذه الحملة”.

وأضاف الدرويش وفقا للأناضول: “المنتجات التركية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة لجميع فئات المجتمع، ما يجعل الناس حريصة على اقتنائها”.

وعلى الصعيد الآخر رحب عدد من نشطاء مواقع التواصل بخطوة قطر لدعم منتجات تركيا، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين.

قطر دوله مخلصه وشعبها وفي الكل يبحث عن السلع التركيه التي هي الافضل والأجود والأرخص والتي هي صنع تركيا التي يحبها الجميع . — غروب (@sKHkJpTG9Lo37bN) October 25, 2020

ما شاء الله تبارك الله ربي يضاعف لهم الرزق ويزيدهم من فضله — أبو حمزة حلب (@radwan_cg) October 25, 2020

بصراحة القطريين ناس محترمين ومتخلقين. عشت معهم ولا أذكرهم إلا بالخير. — ياسين الهيشري (@yacinelhichri) October 25, 2020

شخصيا ..

أصبح اختياري الأول في المجمعات الاستهلاكية ما صنع في #قطر وما صنع في #تركيا ..

إخلاص للوطن 🇶🇦

ووفاء للصديق 🇹🇷 #حملة_دعم_المنتجات_التركية — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد (@Ebtesam777) October 19, 2020

الجدير ذكره، ان قطر أطلقت حملة لدعم المنتجات التركية مناهضة لحملة المقاطعات التي أطلقتها السعودية بسبب الخلافات السياسية بين أنقرة والرياض، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً لدى حكام السعودية.

وكانت السعودية قد أطلقت حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية بحجة الإساءة لقياداتها، متجاهلة الإساءة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون للدين الإسلامي والنبي محمد.

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