ما علاقة بن علوي؟.. كاتب المقال المسيء للسلطنة بـ”فايننشال تايمز” يقيم في دبي وتفاصيل خطيرة

في مفاجأة من العيار الثقيل وكشف لسبب نشر صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية مقالا مسيئا لسلطنة عُمان بالأمس، اتضح أن كاتب المقال يقيم في إمارة دبي وهو كاتب اسكتلندي اسمه “سميون كير”.

وفي هذا السياق كشف حساب “الشاهين” العماني بتويتر معلومات خطيرة في هذا الشأن، بعدما كان يظن أن هذه الاساءات تصدر من صحفيي هذه الصحيفة بلندن مع عدم استبعاد اي تدخل خليجي بها.

🔴هام🔴

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عادت صحيفة فينانشيال تايمز اليوم للاساءة للسلطنة بالجملة والمفرق بعد تسرب المعلومات بالامس عن الاستثمارات القطرية المودعة في السلطنة

قبل الدخول في تفاصيل المقال،،،ظننت ان هذه الاساءات تصدر من صحفيي هذه الصحيفة بلندن مع عدم استبعاد اي تدخل،، pic.twitter.com/lV2k8y30wz — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

ليتضح أن مصدر المقالات هو كاتب اسكتلندي اسمه “سميون كير” وهو موظف لدى ” فايننشال تايمز” في إمارة دبي بالكيان الكونفدرالي المجاور منذ ٢٠٠٧، أي ان مصدر الاساءات لم يبتعد كثيراً عن سوابقه، بحسب وصف “الشاهين”.

خليجي بها

بالعودة للمقال السابق المسيء للسلطنة اتضح ان مصدر المقالات هو كاتب اسكتلندي اسمه سميون كير

من هو سميون كير ؟

هو موظف لدى فنانشيال تايمز في أمارة دبي بالكيان الكونفدرالي المجاور منذ ٢٠٠٧

أي ان مصدر الاساءات لم يبتعد كثيراً عن سوابقه

وللمنبطحين حرية الصمت pic.twitter.com/r1E15x09yJ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

ورد “الشاهين” على إساءات الكاتب للسلطنة والمزاعم التي ساقها:” أبرز الاساءات: عمان، الدولة الخليجية الأفقر تطرق أبواب جيرانها الأغنى. وكفى بهذه الاساءة،،، فالشواهد كثيرة اننا رفضنا المن والمساعدات بأوضاع أشد وأعنف اما الاستثمارات العمانية القطرية فتحدثنا عنها بالامس.”

أبرز الاساءات:

🔺عمان،الدولة الخليجية الأفقر تطرق أبواب جيرانها الأغنى.

وكفى بهذه الاساءة،،، فالشواهد كثيرة اننا رفضنا المن والمساعدات بأوضاع أشد وأعنف

اما الاستثمارات العمانية القطرية فتحدثنا عنها بالامس.

وفات الكاتب انه يتحدث من بؤرة فاقت في كبائرها وموبقاتها بانكوك ولاس فيغاس — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

وتفنيداً لمزاعم الكاتب “سيمون كير” كتب الشاهين أيضا:” قال الكاتب كذباً ان المعلومة وردت على لسان مسؤولين عمانيين، والواقع اننا والاشقاء القطريين لم نصرح اعلاميا بالموضوع الذي بدأ اصلا قبل ٧ أشهر،، في حين ان التسريبات الحقيقية كانت على لسان موظفين بالبنك الدولي زاروا دبي مؤخراً فتناولوا الرحيق الأصلي فتم زعترتهم كالزعتور فتحدثوا”

🔺قال الكاتب كذباً ان المعلومة وردت على لسان مسؤولين عمانيين، والواقع اننا والاشقاء القطريين لم نصرح اعلاميا بالموضوع الذي بدأ اصلا قبل ٧ أشهر،، في حين ان التسريبات الحقيقية كانت على لسان موظفين بالبنك الدولي زاروا دبي مؤخراً فتناولوا الرحيق الأصلي فتم زعترتهم كالزعتور فتحدثوا — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

وعن كذبة أخرى أوردها الكاتب الاسكتلندي بعنوان “الكيان المجاور ـ يقصد الإمارات ـ في وضع محوري أفضل لتقديم الدعم المالي لعمان.”، قال “الشاهين” وتم نسب هذه المعلومة لعضوة بالمجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ولا نعلم بكم تم رشوتها لاطلاق تصريح كهذا بحجم المجلس الاوروبي لكن ذكر المقال انها صرحت به وهي في دبي،، فلربما تزعترت هي أيضاً كغيرها وثمنها معلوم مسبقاً.

🔺الكيان المجاور في وضع محوري أفضل لتقديم الدعم المالي لعمان.

وتم نسب هذه المعلومة لعضوة بالمجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ولا نعلم بكم تم رشوتها لاطلاق تصريح كهذا بحجم المجلس الاوروبي لكن ذكر المقال انها صرحت به وهي في دبي،، فلربما تزعترت هي أيضاً كغيرها وثمنها معلوم مسبقاً — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

وتابع “الشاهين” أن خسائر الكيان المجاور ـ يقصد الإمارات ـ حسب الاعلام المحايد تفوق خسائر النازيين في حصار ستالينغراد، فأي وضع مالي أفضل هذا الذي يتحدثون عنه وهم قرابة العام يكيلون لاقتصاد عمان لئلا تبان سوأتهم فيخصفون على انفسهم ورق الشجر ؟

وخسائر الكيان المجاور حسب الاعلام المحايد تفوق خسائر النازيين في حصار ستالينغراد، فأي وضع مالي أفضل هذا الذي يتحدثون عنه وهم قرابة العام يكيلون لاقتصاد عمان لئلا تبان سوأتهم فيخصفون على انفسهم ورق الشجر ؟ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

كما زعم مقال “فايننشال تايمز” أن العلاقات العمانية مع الإمارات تحسنت بعد اقالة يوسف بن علوي الذي كان يتخذ موقفاً عدائياً معهم، ليفضح “الشاهين” ألأمر بقوله:” ويتضح جلياً هنا ان المقال عبارة عن مؤامرة فلا نقول لهم الا سوّد الله وجوهكم ان وصفتم من كان يدعو لمعاملتكم بلطف بالعدو”

🔺العلاقات العمانية مع الكيان المجاور تحسنت بعد اقالة يوسف بن علوي الذي كان يتخذ موقفاً عدائياً معهم.

ويتضح جلياً هنا ان المقال عبارة عن مؤامرة فلا نقول لهم الا سوّد الله وجوهكم ان وصفتم من كان يدعو لمعاملتكم بلطف بالعدو — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

وردا على مزاعم الكاتب التي قال فيها إن عمان كانت متمسكة بالحياد وبعلاقاتها مع ايران وكافة الاطراف اليمنية ولكن الان الظروف مواتية لعمان تحت قيادة جديدة للتخلي عن ذلك، شدد “الشاهين” على أن هذه اهانة اخرى للثوابت العمانية ومحاولة للتشكيك بقوة الموقف العماني من كافة القضايا الاقليمية “بحق انها سفالة اعلامية قد سئمنا منها ومن اكاذيبها”

🔺عمان كانت متمسكة بالحياد وبعلاقاتها مع ايران وكافة الاطراف اليمنية ولكن الان الظروف مواتية لعمان تحت قيادة جديدة للتخلي عن ذلك.

وهذه اهانة اخرى للثوابت العمانية ومحاولة للتشكيك بقوة الموقف العماني من كافة القضايا الاقليمية

بحق انها سفالة اعلامية قد سئمنا منها ومن اكاذيبها — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 29, 2020

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” زعمت في تقرير لها أمس أن عمان تلقت دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر.

وذكرت الصحيفة نقلا مصادر وصفتها بالمطلعة، أن “قطر أودعت المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل”.

كما نشر كاتب المقال إساءات مبطنة للسلطنة في صيغة كشف أوضاعها الاقتصادية، وهو ما تم الإيعاز به من أبواق إماراتية لا شك.

وتتعرض سلطنة عمان لحملة هجوم شرسة من أبواق السعودية والإمارات بما فيها الصحف والمواقع الأجنبية التي يغدق عليها الرز من الرياض وأبوظبي، لتشويه صورة السلطنة وشيطنتها بسبب موقفها الحيادي من أزمة الخليج والملف اليمني.

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