كارثة كادت تقع في مستشفى مبارك الكبير لولا ستر الله.. هذا ما حدث خلال “40” دقيقة وقلب الدنيا

تعرض مستشفى مبارك الكبير، في منطقة الجابرية، إلى أزمة حساسة وتجربة عصيبة إثر أزمة انقطاع الكهرباء في محافظة حولي بالكويت، كشفت عن سوء الاستعداد بها وكادت الأمور تخرج عن السيطرة.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر مُطلع، تفاصيل اللحظات الحاسمة، موضحاً أنه لدى انقطاع التيار عن المستشفى لم تعمل كل المولدات الكهربائية وبعضها تعطل، فيما غرق المستشفى في انقطاع تام لمدة نحو 40 دقيقة”.

وأكد المصدر أن الأطباء اضطروا لإعطاء بعض المرضى تنفساً اصطناعياً يدوياً، وأن ما أنقذ الكثير من المرضى وجود بطاريات احتياطية (يو بي إس) لأجهزة التنفس الاصطناعي، وهو ما سمح لها بالعمل لمدة 40 دقيقة، علماً أن هذا هو الحد الأقصى لها”.

وأشار المصدر إلى أن عودة التيار أنقذت المرضى من حالة فقدان التنفس، وأنه لو استمر الانقطاع لأكثر من هذه الفترة لكانت حياة الكثيرين في خطر، لا سيما الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، أو الذين يعتمدون على التنفس الاصطناعي.

وأكد المصدر أن وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا انتقل إلى المستشفى بسرعة ووضع خطة العمل بيده ووجه بتفعيل خطة الطوارئ، كما حضرت مبكراً مديرة المنطقة نادية الجمعة.

وتم إخلاء جميع الحالات المتواجدة في قسم الحوادث إلى مستشفيات أخرى، بينما كان فريق «كوفيد-19» الذي يتابع حالات «كورونا» مسيطراً على الأوضاع بشكل جيد.

وكانت وزارة الكهرباء والماء قد أعلنت في وقت سابق أمس إعادة التيار لاجزاء من المناطق المتضررة في حولي، مضيفة أنه وجارٍ العمل على ارجاع التيار لبقية الاجزاء.

وأدى خروج محطة التحويل الرئيسية «السالمية W»، عن الخدمة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن عدة مناطق في محافظة حولي.

وتعطلت إشارات المرور جراء الانقطاع ما سبب ازدحاما كبيرا في حولي والسالمية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان «إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل حاليا في الموقع لإعادة التيار بأسرع وقت ممكن».

وأشارت إلى أن الانقطاع جزئي ويشمل مناطق السالمية وحولي وميدان حولي والرميثية وبيان والجابرية.

وتعاملت فرق الاطفاء مع عدة بلاغات تعطل مصاعد وانحشار اشخاص بسبب ‏انقطاع الكهرباء في أجزاء من تلك المناطق.

الجدير بالذكر أن مستشفى مبارك الكبير، يقدم خدماته بشكل عام لجميع سكان محافظة حولي، وأيضا بعض التخصصات غير المتوفرة في المستشفيات الأخرى لجميع مناطق الكويت. ويغطي المستشفى مناطق سكانية يبلغ مجموع تعدادها حوالي 700.000 نسمة.

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