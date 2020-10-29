فيصل بن جاسم
فيصل بن جاسم
الهدهد

“شاهد” شيخ قطري يقترح على الدول العربية والاسلامية استبدال المنتجات الفرنسية بالتركية

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أثار الشيخ القطري، ، تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تغريدة دعا فيها لاستبدال

 

وقال الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أتمنى أن تنطلق حملة بدل المنتج الفرنسي بتركي في باقي الدول العربية والإسلامية فدولة تحترم الإسلام ونبيه الكريم أولى بالدعم ممن يهين مقدساتنا ونبينا”.

 

وأضاف الشيخ القطري: “ تستاهل كل الدعم والمساندة والمحبة جودة في الإنتاج ومعقولية في السعر ومعنا في نفس المركب ومصيرنا واحد للعلو بإذن الله”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الشيخ القطري، مشيدين بموقف في مواجهة مقاطعة البضائع التركية.

 

يأتي ذلك، ضمن حملة قطرية لرد الجميل لتركيا من خلال دعم البضائع التركية في مواجهة المقاطعة لتلك المنتجات، بزعم الإساءة للقيادات السعودية والأسرة الحاكمة.

 

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