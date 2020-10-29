“شاهد” شيخ قطري يقترح على الدول العربية والاسلامية استبدال المنتجات الفرنسية بالتركية

أثار الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تغريدة دعا فيها لاستبدال المنتجات الفرنسية بالمنتجات والبضائع التركية.

وقال الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أتمنى أن تنطلق حملة بدل المنتج الفرنسي بتركي في باقي الدول العربية والإسلامية فدولة تحترم الإسلام ونبيه الكريم أولى بالدعم ممن يهين مقدساتنا ونبينا”.

وأضاف الشيخ القطري: “تركيا تستاهل كل الدعم والمساندة والمحبة جودة في الإنتاج ومعقولية في السعر ومعنا في نفس المركب ومصيرنا واحد للعلو بإذن الله”.

اتمنى ان تنطلق حملة#بدل_المنتج_الفرنسي_بتركي

في باقي الدول العربية والإسلامية

فدولة تحترم الإسلام ونبيه الكريم ﷺ

أولى بالدعم ممن يهين مقدساتنا ونبينا ﷺ

تركيا تستاهل كل الدعم والمساندة والمحبة

جودة في الإنتاج ومعقولية في السعر

ومعنا في نفس المركب ومصيرنا واحد

للعلو بإذن الله ﷻ — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) October 28, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الشيخ القطري، مشيدين بموقف قطر في مواجهة مقاطعة البضائع التركية.

حفظ الله قطر حفظ الله الأمير تميم

اللهم وحد كلمة المسلمين على كلمة لا اله الا الله وتطبيق شرع الله واعنهم على توحيد صفهم وتعاونهم

الله ارزق ولاة امرنا البطانة الصالحة اللهم

عليك بمن اراد بالاسلام والمسلمين سوءً يارب وخذهم اخذ عزيزاً مقتدر — AHMED (@yiis8ogBaFY9TAy) October 28, 2020

تركيا السنية تستاهل " أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون " صدق الله ورسوله — Fidelio (@OMAR_METEOR85) October 28, 2020

شرا المنتجات اتركيه واجب ديني — ابو ياسر (@tWSzisSygGsuHDj) October 28, 2020

بدل المنتج الفرنسي بالمنتج المسلم — okan (@okbaalramma) October 28, 2020

احسنت ياشيخ فيصل 👍🌹 — مشعل ٧٦ (@aeamzman1976) October 28, 2020

يأتي ذلك، ضمن حملة قطرية لرد الجميل لتركيا من خلال دعم البضائع التركية في مواجهة المقاطعة السعودية لتلك المنتجات، بزعم الإساءة للقيادات السعودية والأسرة الحاكمة.

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