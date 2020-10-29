الرقية الشرعية
الرقية الشرعية
حياتنا

“شاهد” داعية سعودي ينفجر غاضباً ويكشف ألاعيب “الرقاة الشرعيين”!

كتب Author 2
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فجر ، موجة جدل واسعة، في حديثه عن تجاوزات وأخطاء بعض الرقاة الشرعيين في المملكة العربية .

 

وظهر الشيخ الذي يُدعى “” بفيديو عبر “” رصدته “وطن”، قال فيه: “بعض الرقاة كذاب، يأتي له رجل يُعاني من المرض الخبيث فيُوهمه بأنه مسحور”.

 

وتابع: “وقد يُخبره أنه ممسوس أو محسود، كيف شخصت حالته؟ أتقي الله في نفسك يا رجل، والله لم تفتح العيادات النفسية إلا بسبب أفعالكم”.

 

ورأى الشيخ “فلاح” أن الراقي الشرعي مهمته فقط أن يرقى الشخص ويدعه يذهب، دون أن يتدخل في تشخيصه.

 

وفي هذا السياق دشن مغردون هاشتاج   الذي تصدر التريند في السعودية، مع تبيان وجهات النظر ما بين من اتفق مع حديثه، مؤكدين أن هناك بعض التجاوزات الكبيرة من بعض الرقاة الشرعيين والتي تضج الأخبار بمخالفة لأحدهم والقبض عليه من حين لأخر، وما بين من اعترض على كلامه،  فيما أشار آخرون أن أفضل رقية للإنسان هو قراءته والأذكار بنفسه لتحصينها.

 

 

وأوردت صحيفة “عكاظ” السعودية في وقت سابق، تفاصيل تورط عدد من الرقاة الشرعيين في فضائح ، مشيرة إلى أنه تم القبض على البعض والحكم عليهم بالسجن والجلد.

 

وأوضحت الصحيفة، أن أحد الرقاة قال إنه لا يطلب مقابلا ماليا نظير عمله بل يبتغي الأجر والمثوبة من الله، وأن المقابل المادي يتمثل في عائدات بيع مياه زمزم والعسل المقروء عليه، إذ يصل كيلو العسل من هذا النوع إلى أكثر من 30% من سعر السوق نظير أتعاب القراءة والنفث فيه.

 

وأشارت إلى صدور أحكام بالسجن والجلد على عدد من الرقاة لإدانة بعضهم بالتحرش والنصب والاحتيال، ومخالفة التعليمات والعمل بالرقية دون ترخيص أو إذن.

 

وقالت الصحيفة إن مواطنة أقامت دعوى ضد مقيم ادعى أنه راق شرعي، واتهمته بالتحرش، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها. وقالت المواطنة في دعواها إن الراقي حضر المرة الأولى لمنزلها وأثناء القراءة وضع يده في أماكن حساسة بزعم إخراج الجني من رحمها، وطلب منها نزع ملابسها إلا أنها رفضت خوفا ثم هربت عندما نزع ملابسه لغرض سيئ.

 

وفي واقعة أخرى، استغلت كوافيرة عملها بين النساء لتروج لنفسها أنها وسيطة لدى شخص ادعت أنه شيخ بإحدى الدول الأفريقية، يتولى القراءة عن بعد لعلاج السحر والعين والعقم.

 

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