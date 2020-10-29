“شاهد” داعية سعودي ينفجر غاضباً ويكشف ألاعيب “الرقاة الشرعيين”!

فجر داعية سعودي، موجة جدل واسعة، في حديثه عن تجاوزات وأخطاء بعض الرقاة الشرعيين في المملكة العربية السعودية.

وظهر الشيخ الذي يُدعى “فلاح” بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قال فيه: “بعض الرقاة كذاب، يأتي له رجل يُعاني من المرض الخبيث فيُوهمه بأنه مسحور”.

وتابع: “وقد يُخبره أنه ممسوس أو محسود، كيف شخصت حالته؟ أتقي الله في نفسك يا رجل، والله لم تفتح العيادات النفسية إلا بسبب أفعالكم”.

ورأى الشيخ “فلاح” أن الراقي الشرعي مهمته فقط أن يرقى الشخص ويدعه يذهب، دون أن يتدخل في تشخيصه.

وفي هذا السياق دشن مغردون هاشتاج #فلاح_يشن_حمله_عالرقاه الذي تصدر التريند في السعودية، مع تبيان وجهات النظر ما بين من اتفق مع حديثه، مؤكدين أن هناك بعض التجاوزات الكبيرة من بعض الرقاة الشرعيين والتي تضج الأخبار بمخالفة لأحدهم والقبض عليه من حين لأخر، وما بين من اعترض على كلامه، فيما أشار آخرون أن أفضل رقية للإنسان هو قراءته القرآن الكريم والأذكار بنفسه لتحصينها.

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه وفي شي ان وش عرف البعض من الرقاة بمكان السحر او اللي عملته اذا كانت امراءه

يعني يجب تقويةالايمان بالله وعدم تصديق اللي يخوفون الناس من دون الله ويزرعون في قلوب الناس الخوف والهلع ويعيشونهم في حالةنفسه — شي (@720llp) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه يعني لو مثلا يقال لي مثل هالكلام من الطبيعي يدخل الخوف إلى قلبي إذا كنت جاهله

وأصدق كل مايقال 😏 — شي (@720llp) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه مره كنت اتابع التلفزيون وكان في راقي يجيه اتصالات واتصلت انسانه قالت كذا وكذا قالت انتي معمول لك سحر المهم قال امشي للمطبخ ومشت قال حسيتي بشي قالت لا قال امشي عند المغسله ومدري وش صار شكله طاحت قال السحر بالبلاعه تحتك تحتك وخرعه وصار كلامه فيه لخبطه😏😊 — شي (@720llp) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه

السحر أصبح حتى في الألعاب الإلكترونية طلاسم لا تتوقف صور شياطين ، التحديث الأخير للعبة فورت نايت صورة شيطان يرقص ويقول تمائم و طلاسم ،،

قولي كم واحد يلعب اللعبة بالملايين

ويدفعون للعبة بالمليارات

كيف يعالجونهم الآباء فيما بعد اذا انعدموا الرقاة — A (@A56298302) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه

احنا في حاجة لمدارس تعلم الرقية الصحيحة للرقاة وليس مهاجمتهم يا أنت — A (@A56298302) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه

أنا أحس والعلم عند الله وإن شالله أنه فيك الخير والصلاح ما تقصد ذلك أبداً

ما يحارب الرقاة إلا السحرة وسلامتكم — A (@A56298302) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه

ليه يا فلاح ما تشن حمله على حملات السحر والكهانة اللي تغزونامن كل حدب وصوب

البنات والأولاد كتب السحر بين أيديهم ويتعلمونه بكل سهولة مارأيناك تتكلم عن مثل هذا أو عن التبرج ورمي الحجاب أو عن الطب النفسي اللي قلت انه بسبب الرقاة ستسأل عن تهجم عليهم أمام الله — A (@A56298302) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه في رقاة جعلو كثير من الناس مسحورين بل بعضهم فتن الناس بينهم وادخلو الشك حتى بين القرابات والاحبه

وربما يخربون على الرقاةاللي يكونون سبب بشفاء البعض من الناس والشفاء من الله لكن يكونون سبب بالعلاج — شي (@720llp) October 28, 2020

ياليت تكون فيه حمله على الخطابات النصابات فهم فساد كبير ولانعلم اين تذهب الاموال المحوله إليهم مثل جميله عسيري وزهره الخواهر وروان الزايد وغيرهم الكثير واتمنى تحرك من الدوله لايقافهم عند حدهم #فلاح_يشن_حمله_عالرقاه — فهد ٩٩ (@x96g3I70LTFlJBo) October 28, 2020

#فلاح_يشن_حمله_عالرقاه والله يالنظيف فيهم أندر من النادر الله لا يبلانا — عبدالله (@km12345kz) October 28, 2020

وأوردت صحيفة “عكاظ” السعودية في وقت سابق، تفاصيل تورط عدد من الرقاة الشرعيين في فضائح ، مشيرة إلى أنه تم القبض على البعض والحكم عليهم بالسجن والجلد.

وأوضحت الصحيفة، أن أحد الرقاة قال إنه لا يطلب مقابلا ماليا نظير عمله بل يبتغي الأجر والمثوبة من الله، وأن المقابل المادي يتمثل في عائدات بيع مياه زمزم والعسل المقروء عليه، إذ يصل كيلو العسل من هذا النوع إلى أكثر من 30% من سعر السوق نظير أتعاب القراءة والنفث فيه.

وأشارت إلى صدور أحكام بالسجن والجلد على عدد من الرقاة لإدانة بعضهم بالتحرش والنصب والاحتيال، ومخالفة التعليمات والعمل بالرقية دون ترخيص أو إذن.

وقالت الصحيفة إن مواطنة أقامت دعوى ضد مقيم ادعى أنه راق شرعي، واتهمته بالتحرش، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها. وقالت المواطنة في دعواها إن الراقي حضر المرة الأولى لمنزلها وأثناء القراءة وضع يده في أماكن حساسة بزعم إخراج الجني من رحمها، وطلب منها نزع ملابسها إلا أنها رفضت خوفا ثم هربت عندما نزع ملابسه لغرض سيئ.

وفي واقعة أخرى، استغلت كوافيرة عملها بين النساء لتروج لنفسها أنها وسيطة لدى شخص ادعت أنه شيخ بإحدى الدول الأفريقية، يتولى القراءة عن بعد لعلاج السحر والعين والعقم.

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