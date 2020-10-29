“سأصوت عارية”.. “شاهد” ميا خليفة تظهر بصورة “غير أخلاقية” لشحذ همم الامريكيين في الانتخابات!

حثت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، لبنانية الأصل، ميا خليفة، الأمريكيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بصورة عارية تحفيزاً لهم.

ونشرت ميا خليفة صورة عبر “انستجرام” رصدتها “وطن”، ظهرت خلالها عارية تستر نفسها بالوقوف خلف القاضية الأمريكية الراحلة روث غينسبورغ، مرفقةً الصورة بتعليق: “صوتوا حتى تبقى الأبواب مفتوحة أمام النساء، سأصوت عارية”.

ونشرت ميا في وقت سابق فيديو تدعو خلاله للتصويت، وقالت خلاله: “هل أنتم مستعدون للتصويت لي؟ ليس لي مباشرة أٌقصد، اتبعوا تعليماتي الخاصة بالتصويت، فأنا أريدك أن تدلي بصوتك، هذا الاقتراع كبير جدا ومخيف، لكنني أعلم جيدًا أنك تعرفون كيفية التصويت”.

وشرحت ميا خليفة لمُتابعيها خطوات التصويت الصحيحة التي ستجرى الشهر المقبل، منذ لحظة دخولهم إلى لجان الاقتراع وحتى خروجهم منها.

وسبق أن حثت المغنية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على الانتخاب بنشرها صورة فور انتهاء ادلائها بصوتها في الانتخابات التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وظهرت ليدي جاجا بالصورة وهي تجلس بطريقة غريبة على الكرسي تُبرز مؤخرتها خلالها، وتمسك بإحدي يديها أوراق المشاركة، وباليد الأخرى “تشد شعرها”، في مشهد غريب وكأنها تريد إيصال رسالة مُعينة بهذه الصورة.

وعلقت ليدي جاجا على الصورة: ” الاقتراع هنا! إنه يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن”.

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