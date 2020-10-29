ردد “الله أكبر”.. “شاهد” أول فيديو لقتل مهاجم 3 أشخاص بكنيسة فرنسية وقطعه رأس امرأة

كشفت السلطات الفرنسية تفاصيل الهجوم على كنيسة في فرنسا، وقالت الشرطة إن مهاجما بسكين قتل 3 أشخاص بينهم امرأة قطعت رأسها في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن مصدر في الشرطة قال إن امرأة قطعت رأسها، كما تحدثت أيضا السياسية الفرنسية “مارين لوبان” عن حدوث قطع للرأس في الهجوم.

ثلاثة قتلى بحادثة طعن في محيط كنيسة السيدة العذراء وسط مدينة نيس الفرنسية#أورينت pic.twitter.com/yva9OxOkuJ — Orient أورينت (@OrientNews) October 29, 2020

وقال رئيس البلدية كريستيان استروسي على تويتر، إن الهجوم بسكين وقع في كنيسة نوتردام أو بالقرب منها، وإن الشرطة اعتقلت المهاجم.

عمدة مدينة نيس:

"منفذ العملية صرخ (الله أكبر) عند اعتقاله" !! النساء اللواتي طعنّ الفتاتين المسلمتين قرب برج إيفل صرخن قبل تنفيذ عملية الطعن : "تباً للعرب" #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه2 pic.twitter.com/aS8l63mKAx — نحو الحرية (@hureyaksa) October 29, 2020

وأكد رئيس بلدية المدينة للصحافيين في مكان الحادث، أن المهاجم الذي اعتقلته الشرطة بعد فترة وجيزة، “ظل يردد” الله أكبر، حتى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، بحسب قوله.

وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصل قريبا إلى نيس.

بدورهم، قال ممثلو الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الخميس، إنهم فتحوا تحقيقا في جريمة القتل.

يأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني من قطع رأس صمويل باتي مدرس المدرسة الإعدادية الفرنسية في باريس، في وقت سابق من هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني بعد عرض المدرس صورا مسيئة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وقال المهاجم إنه يريد معاقبة باتي على عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على التلاميذ في درس التربية المدنية.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس، أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم الكرتونية التي فجرت غضب المسلمين حول العالم.

منذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون – بدعم من العديد من المواطنين العاديين – التأكيد على الحق في عرض الرسوم، وعُرضت الصور على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع المعلم المقتول.

وأثار ذلك موجة من الغضب في أجزاء من العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.

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