“تبرعوا لها بحمالة صدر”.. “شاهد” مريم حسين “أخذت راحتها” في شوارع بيروت وهذا ما فعلته أثار ضجة واسعة!

أثارت الممثلة المغربية مريم حسين موجة غضب واسعة إثر ظهورها بمقطع فيديو جديد، وهي تسير بفستان جريء في شوارع لبنان لحضور معرض مصمم الأزياء اللبناني شربل زوي.

وظهرت مريم حسين بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً ذهبياً يكشف صدرها بشكل كبير، وتسير بشوارع لبنان وصولاً إلى المعرض، ثم ظهرت مع شربل زوي وهي تحتضنه بينما يحمل هو ابنتها وتمنعه من إظهارها في التصوير، في مشهد جدد غضب المُتابعين إزاء تصرفاتها المشينة حسب تعبيرهم.

فسخر أحدهم في تعليقه عليها قائلا: “تبرعوا لها بحمالة صدر”.

وعلق آخر: “أين صالح الجسمي عنها، تعال واقبض عليها”.

وتساءل آخر: “هذه لا تتوب ولا تتعلم؟”.

وسبق أن أثارت مريم حسين، موجة من الانتقادات بعد ظهورها بوضع جريء مع مصفف الشعر اللبناني جو رعد أثناء تواجدها في لبنان.

وظهرت مريم حسين بفيديو وهي تحتضن جو رعد وتُقبله، ثم قالت له: “أنت أول شخص أقابله في لبنان، هل تعلم أن مي العيدان أجرت معي لقاء وسألتني هل جو رعد خطيبك؟”، فرد جو ساخراً: “يعني لازم تفضحينا”.

ثم خضع الثنائي لجلسة تصوير حميمية، احتضنا بعضهما خلالها، ثم فجأ جو مريم بقبلة، ودخلا في موجة ضحك هستيرية، وعادا لاستكمال جلستهما.

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