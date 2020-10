باللغتين العربية والإنجليزية.. الملكة رانيا تدافع عن الرسول صراحة و”بعين قوية” بعيدا عن تمييع بعض حكام العرب 

View this post on Instagram

‏‎في حياته، تعرض نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- للأذى والإساءة. وفي كل مرة ثبّت الله قلبه. نغار عليك يا رسول الله ونعلم أن لا إساءة تستطيع المساس بك وبسيرتك الشريفة. وندعو الله أن يثبتنا على خطاك لنمضي على نهجك في التسامح، والصبر، والسلام الذي يعيش في قلوب محبيك #المولد_النبوي_الشريف ‏In his lifetime, the Prophet Mohammad (PBUH) was subjected to endless harassment and mockery. Yet he never wavered. No insult could ever infringe upon his legacy of tolerance, patience, and peace, which lives on in all those who continue to follow his loving example En son temps, le Prophète Mahomet était l’objet de maintes attaques. Hors cela ne le bouleversa guère. Nulle insulte pourrai enfreindre son patrimoine de tolérance, de patience et de paix. Ces dogmes vivent aujourd’hui à travers ceux qui suivent son véritable exemple.