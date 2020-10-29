الكلباني يثير جدلاً واسعاً بنشر حديث في البخاري عن المطعم ومغردون يحرجونه: مات قبل أن يسلم يا شيخ!

أثار إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، جدلاً واسعاً بعد نشره لتغريدة تحدث فيها عن صحيح البخاري بإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وسط تساؤلات عن المطعم “الذي مات قبل أن يسلم”.

وقال الكلباني، في التغريدة التي رصدتها “وطن”: “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ’لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ‘. رواه البخاري”.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ : أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ ”. رواه البخاري. — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) October 28, 2020

التغريدة أثارت تفاعلاً واسعاً وتبايناً للآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب الذي دفع عادل الكلباني لنشر مثل هذه التغريدة على الرغم من صمته عن الإساءة الفرنسية للنبي محمد.

صاحب حساب ذو الفقار البغدادي علق على التغريدة قائلة: “هذا الحديث في البخاري جاء عن طريق جبير بن المطعم عن ابيه، ابيه يقصد من هنا؟! أحد يفهمنا اذا كان عن ابيه المطعم فالمطعم مات ولم يسلم وجبير من الطلقاء ممكن توضيح يا شيخ”، ليرد الكلباني قائلا: “عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه”.

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، https://t.co/BTtOw44t3d — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) October 28, 2020

وقال مغرد آخر: “اسعد الله صباحك استاذ بتال حتى لوكان في البخاري، أحاديث دونت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب200 سنة يوجد فيها الضعيف والحسن”.

اسعد الله صباحك استاذ بتال حتى لوكان في البخاري ، احاديث دونت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب200 سنة يوجد فيها الضعيف والحسن — الحربي 2233 (@hadi332255) October 28, 2020

الكلباني رد عليه بتغريدة قال فيها: “من يزعم هذا يفصح عن جهل تام بالسنة وتدوينها فاقرأ أي كتاب عن تدوين السنة يروح اللي في راسك إن كنت تطلب حقا”.

من يزعم هذا يفصح عن جهل تام بالسنة وتدوينها

فاقرأ أي كتاب عن تدوين السنة يروح اللي في راسك إن كنت تطلب حقا https://t.co/zapswiiFnJ — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) October 28, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة مستنكرين السبب الذي دفع الإمام السابق للحرم المكي لإثارة مثل هذا الجدل.

رأيي الشخصي هذا الحديث معلول المتن أما في لفظ القرآن (يأتي من بعدي اسمه أحمد) صفة على وزن (أفعل) –(أحمد) أي أن اسمه يقتضي التحميد. والله أعلم — عبدالبادي عطوان (@jArZnvL5l0HYdo0) October 28, 2020

هل أنت متأكد من صحة هذا الحديث ياشيخ عادل ؟ — الحربي 2233 (@hadi332255) October 28, 2020

هذا الحديث لا يستقيم مع نص القرآن وخاصة في الفاظ الماحي والحاشر والعاقب فهذه الفاظ على وزن الفاعل!

اما لي النص لتقبل صيغة الفاعل بإضافة يمحو بي الكفر ويحشر على قدمي فهو اسلوب مبتذل للتخفيف من صيغة الفاعل

وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يقول هذا الكلام الذي ليس له داع — زَيْدٌ العَبَّاسِيُ 🇮🇶 (@ZaidQAbbasi) October 28, 2020

لم يسيء اصحاب ديانه لرسولهم

مثل ما اساء المسلمون لسيدنا

محمد

كيف؟

لفقوا أو دسوا معظم

الاحاديث النبوية

مثال : الاحاديث التي تقول

أن الرسول تزوج طفلة قاصرة — Naif sahan (@Naif3s) October 28, 2020

الجدير ذكره، أن عادل الكلباني عرف بإثارة الجدل بين الحين والآخر واشتهر بفتوى جواز لعبة الورق الشهيرة في السعودية، كما أنه من المعروفين بولائهم للسلاطين وملوك السعودية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك