عادل الكلباني
عادل الكلباني
الهدهد

الكلباني يثير جدلاً واسعاً بنشر حديث في البخاري عن المطعم ومغردون يحرجونه: مات قبل أن يسلم يا شيخ!

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أثار إمام السابق، ، جدلاً واسعاً بعد نشره لتغريدة تحدث فيها عن صحيح بإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وسط تساؤلات عن المطعم “الذي مات قبل أن يسلم”.

 

وقال الكلباني، في التغريدة التي رصدتها “وطن”: “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ’لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ‘.  رواه البخاري”.

 

التغريدة أثارت تفاعلاً واسعاً وتبايناً للآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب الذي دفع عادل الكلباني لنشر مثل هذه التغريدة على الرغم من صمته عن الإساءة الفرنسية للنبي محمد.

 

صاحب حساب ذو الفقار البغدادي علق على التغريدة قائلة: “هذا الحديث في البخاري جاء عن طريق جبير بن المطعم عن ابيه، ابيه يقصد من هنا؟! أحد يفهمنا اذا كان عن ابيه المطعم فالمطعم مات ولم يسلم وجبير من الطلقاء ممكن توضيح يا شيخ”، ليرد الكلباني قائلا: “عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه”.

 

وقال مغرد آخر: “اسعد الله صباحك استاذ بتال حتى لوكان في البخاري، أحاديث دونت بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ب200 سنة يوجد فيها الضعيف والحسن”.

 

الكلباني رد عليه بتغريدة قال فيها: “من يزعم هذا يفصح عن جهل تام بالسنة وتدوينها فاقرأ أي كتاب عن تدوين يروح اللي في راسك إن كنت تطلب حقا”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة مستنكرين السبب الذي دفع الإمام السابق للحرم المكي لإثارة مثل هذا الجدل.

 

الجدير ذكره، أن عادل الكلباني عرف بإثارة الجدل بين الحين والآخر واشتهر بفتوى جواز لعبة الورق الشهيرة في السعودية، كما أنه من المعروفين بولائهم للسلاطين وملوك السعودية.

 

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