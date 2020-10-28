“لن أتراجع حتى يعتذر ماكرون”.. هل حقاً حرمت ميا خليفة الفرنسيين من أفلامها الإباحية نصرةً للمُسلمين؟!

تداولت عدة حسابات معنية بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول تضامن ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً، لبنانية الأصل ميا خليفة، مع المسلمين بعد إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونشرت تلك الحسابات تغريدة منسوبة لميا خليفة، تقول فيها إنها قررت سحب كل أفلامها من المواقع الفرنسية، وستُعلق عملها مع جميع المنتجين والمُخرجين الفرنسيين حتى يعتذر ماكرون عما قاله عن الإسلام.!

الممثلة مايا خليفة عبر تويتر تقرر سحب كل افلامها من المواقع الفرنسية تضامنا مع المسلمين بسبب خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. pic.twitter.com/yDDpcXnF72 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) October 27, 2020

جزاك الله شر pic.twitter.com/xU9HUvlfu8 — Employee of the Month (@Paicrt) October 27, 2020

وببحث “وطن” عن تغريدة ميا عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تبين أنها مزيفة، وليست حقيقية.

وكان آخر ما نشرته ميا خليفة عبر حسابها، صورة لها على شاطئ البحر بالبكيني مرفقة بتعليق: “أرجوكم تجاهلوا حقيقة أنني ارتديت ملابس السباحة خطأً بالشقلوب”.

وسبقته تغريدة أشادت خلالها بموقف السودان من تنظيم حزب الله اللبناني، وكتبت: “صباح الخير لـ لا أحد، باستثناء السودان وغواتيمالا لتصنيفهم حزب الله رسمياً كمنظمة إرهابية”.

Good morning to no one except Sudan & Guatemala for officially designating Hezbollah as a terrorist organization ✨🥰 — Mia K. (@miakhalifa) October 24, 2020

وسبق أن هاجمت ميا خليفة “حزب الله” بعد أن دعت عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت حينها: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020

وشككت ميا خليفة برواية الألعاب النارية وكتبت عبر “تويتر”: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

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