ميا خليفة وماكرون
ميا خليفة وماكرون
حياتنا

“لن أتراجع حتى يعتذر ماكرون”.. هل حقاً حرمت ميا خليفة الفرنسيين من أفلامها الإباحية نصرةً للمُسلمين؟!

كتب Author 2
0

تداولت عدة حسابات معنية بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول تضامن ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً، الأصل ، مع بعد إساءة إيمانويل .

 

ونشرت تلك الحسابات تغريدة منسوبة لميا خليفة، تقول فيها إنها قررت سحب كل أفلامها من المواقع الفرنسية، وستُعلق عملها مع جميع المنتجين والمُخرجين الفرنسيين حتى يعتذر ماكرون عما قاله عن الإسلام.!

 

 

وببحث “وطن” عن تغريدة ميا عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تبين أنها مزيفة، وليست حقيقية.

 

وكان آخر ما نشرته ميا خليفة عبر حسابها، صورة لها على شاطئ بالبكيني مرفقة بتعليق: “أرجوكم تجاهلوا حقيقة أنني ارتديت ملابس خطأً بالشقلوب”.

 

وسبقته تغريدة أشادت خلالها بموقف السودان من تنظيم اللبناني، وكتبت: “صباح الخير لـ لا أحد، باستثناء السودان وغواتيمالا لتصنيفهم حزب الله رسمياً كمنظمة إرهابية”.

 

وسبق أن هاجمت ميا خليفة “حزب الله” بعد أن دعت عبر فيديو  الجميع إلى التبرع والوقوف مع بأي شيء يستطيعونه، وقالت حينها: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

 

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

 

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

 

وشككت ميا خليفة برواية الألعاب النارية وكتبت عبر “تويتر”: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

نجل المخلوع مبارك يستشيط غضباً من الاساءة للنبي محمد وهذا ما قاله وأثار تفاعلاً…

الهدهد

مستشار ابن زايد جن جنونه لنجاح حملة المقاطعة بالكويت.. اعتبر الدفاع عن الرسول تهمة…

الهدهد

هل يغضب “الشيطان” ابن زايد ويتدخل لحذفها؟.. تفاعل واسع مع تغريدة لشقيق…

الهدهد

“كفار قريش عادوا من جديد”.. “شاهد” قناة سعودية رسمية تشيد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.