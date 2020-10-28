كفار قريش يخوضون في عرض علا الفارس.. “شاهد” ماذا فعل رسام ‏‏ كاريكاتير سعودي “سفيه” بعدما أغاظته الاعلامية الاردنية

أثارت مذيعة قناة “الجزيرة” القطرية، الأردنية علا الفارس غضب الذباب الالكتروني السعودي، الأمر الذي دفعهم لنشر رسمة مسيئة لها، متناسين إساءة فرنسا للإسلام.

ونشر ‏‏رسام الكاريكاتير السعودي فهد الجبيري، رسمةً مُسيئة لعلا الفارس، جعلتها تخرج عن صمتها وترد بتغريدة ألجمته بها.

وكتبت الفارس بتغريدتها التي رصدتها “وطن”: ” المرجلة العربية على طريقة دعاة الوطنية … والله ما زادني سفهكم اليومي هذا ، إلا رفعة وسمو و” كل ٍ يعكس تربيته”.

المرجلة العربية على طريقة دعاة الوطنية … والله ما زادني سفهكم اليومي هذا ، إلا رفعة وسمو و" كل ٍ يعكس تربيته" https://t.co/cfEgCVzIOM — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 27, 2020

واستنكرت لجنة دعم الصحفيين في جينيف (JSC) في وقت سابق، الرسومات المسيئة للنساء التي ظهرت في بعض أعمال فهد الجبيري، بالأخص الصحفيات والناشطات في المجال في الحقوقي كالاعلامية غادة عويس والناشطة زهرة حنكير.

وشددت اللجنة على رفضها التعرض للصحافيات على خلفية التمييز الجنسي والتعبير ضدهن برسومات فيها ايحاءات جنسية تمس مواثيق الشرف المهنية، حفاظا على المصداقية والموضوعية والاحترام المتبادل بين الإعلاميين والصحفيين، مهما بلغت درجات الاختلاف في وجهات النظر.

الجدير بالذكر أن السعودية اضطرت بعد الاحراج الكبير الذي تعرضت له وتسابق الدول العربية والاسلامية للدفاع عن النبي محمد ونصرة الاسلام من هجمة الارعن الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرد في بيان خجول لا يرتقى لمستوى الحدث ومن مصدر مجهول كذلك.

وفي تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ويأتي تماشياً مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاربة الدين الإسلامي والتودد لحاكم الغرب. قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

ولم تنضم السعودية لحملة المقاطعة الإسلامية والعربية للمنتجات الفرنسية. كما أنها لم تقدم على الاحتجاج أو استدعاء السفير الفرنسي على غرار ما فعلته باكستان. علاوة على عدم إصدار أي تصريح من أي مسؤول رسمي يُعلن رفضه للممارسات الفرنسية المسيئة للرسول الكريم والدين الإسلامي.

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