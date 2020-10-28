“شاهد” مصرية “وقحة” تهدد الكويتيين: لو طلب السيسي منا الهجوم عليكم لن نكتفي بقطع لسانكم فقط!

هاجمت ناشطة مصرية، الشعب الكويتي بوابل من الشتائم الخارجة بسبب حادثة الاعتداء على الطبيبة المصرية في مستوصف الرقة بالكويت.

وقالت الناشطة التي تُدعى إيمي حافظ بفيديو نشرته عبر “تيك توك” ورصدته “وطن”: “ياعرة، يا زبالة، يا واطي، رغم بترولك معفن، لو لم تكن معفن لما أغرقت نفسك بالمسك والعطور، لأن طريقة أكلكم من الأساس زبالة”. حسب قولها.

وخصصت إيمي المواطن الكويتي المعتدي على الطبيبة، وقالت: “ليس جميعكم، إنما الواطي الحقير الذي مد يده على الطبيبة المصرية وقطع لسانها، أنا على يقين أن الرئيس السيسي سيعيد لها حقها وسيتدخل شخصياً”.

واستمرت إيمي بوقاحتها، وتمادت بالتعميم على الشعب الكويتي في محاولة لتأجيج الفتنة مرة أخرى بين الشعبين، وقالت: “أريد أن أذكركم بشيء، أنتم حارة في مصر، لو السيسي قال لنا اذهبوا وانطلقوا إلى هذه الحارة، لن نكتفي بقطع لسانكم فقط، بل سنقطع أشياءً كثيرة”.

وختمت إيمي الفيديو بحركة بذيئة خارجة، تحمل الكثير من الإهانة للشعب الكويتي.

اذا بتشوفون قرده امها خنزيره وابوها كلب ( ما ربوها ) .. شوفوا pic.twitter.com/Wn9JuysjZF — مهد الذهب / الامر كله لله ﷻ (@Q8Q100) October 27, 2020

وسخر المغردون الكويتيون من تهديدها بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وذكروها بموقف بلادها من حادثة الاعتداء على الطبيبة، كما ردوا على اتهامها لهم بأن رائحتهم كريهة بأن المسك سنة عن الرسول، بينما رائحة المصريين تفوح بالفسيخ والسمك المُعتق حسب تعبيرهم.

أم الثوم والبصل 🤣🤣🤣

ما شمو ريحتهم أم الفسيخ 🤣🤣 https://t.co/U7pa7y6RwY — 🦋 كحيله 🦋 (@2ntalkuwait) October 27, 2020

تفلتها يستاهلها.كل كويتي. وقف مع الوافد المصري ضد ابناء وبنات الكويت وأخذ وظائفهم وحقوقهم. ظلماً. وأعطاها. للكلاب المصريين يستاهل تفلت المصريه كل كويتي. عمل ماقلته بلكويتيين. مهما كان واخص بعض التجار الفاسدين السفله والقياديين. ولهم عندنا حساب. كحسابنا مع غزاة العراق https://t.co/brrWjr8L9P — .أركان أل رشيد (@b_rwyr) October 27, 2020

ما نبي نذكرج بريحتكم بالمدارس والطلبة ارف بمعنى الكلمة روحي شوفي اعلانات وحملات النظافة اللي تسووونها ف مصر حبيبتي هذا الكلام يتم توجيه للمصريين اشكالج الوصخه شكلج تو نظفتي وتعلمتي النظافة — كويتية وافتخر 🇰🇼 (@almousawy56) October 28, 2020

وين شامه الريحه مجربه وشايتها

امً حلبه — 👑 ‏‏﮼سلطانه،بنت،الملوك👑 (@Hoyammm) October 27, 2020

لاحظي دايما يصفون الناس بما فيهم ام الفسيخ المسك سنه الرسول ع الصلاه شي فوق فهمج — كويتية وكفي (@om_al7lween75) October 27, 2020

طيب ليش جايين اذا حارة في مصر ، حارتكم وحتتكم اولي — salam all (@salam99w) October 27, 2020

الحمدلله اكلنا من احسن الاكل في العالم مو مثلهم ما عندهم الا فسيخ وجبنة مش اللي فيها دود … صج انهم معفنين.. وعلي طاري السيسي ايه اخبار السد الاثيوبي — ابو صقر (@almutairi1123) October 27, 2020

هذا وقد قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عن قضية الاعتداء على الطبيبة المصرية، إنها مجرد شائعات، على الرغم من أن وزارة القوى العاملة المصرية نشرت التفاصيل.

وكانت وزارة القوى العاملة قالت في منشور على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” إن الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي في الكويت.

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي في الكويت أحمد إبراهيم أنه قام بالتواصل مع الطبيبة التي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ عام 2010.

وحكت الطبيبة أنها تعرضت لحادثة الاعتداء بالسب والضرب أثناء الكشف على “أُذُن” أحد المواطنين بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة. حيث احتجزها المواطن بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب، وأصابها بكدمات وقطع جزءٍ من اللسان.

وأضاف الملحق العمالي قائلا إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر شرطة الرقة. وتم تحرير محضر رسمي بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات.

لكن تصريحات نبيلة مكرم بشأن الواقعة ووصفها بأنها (شائعات) رغم نشرها من قبل وزارة القوى العاملة، أثار جدلا كبيرا بشأن تضارب الروايات الرسمية المصرية.

و علّقت الوزيرة نبيلة مكرم على منشور يحكي قصة الاعتداء على الطبيبة قائلة إنه حدث فعلا مشاجرة دون تعد على المواطنة المصرية. وأنها بخير ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل لتضليل الرأي العام.

وأضافت أن “الحادث فردي” وتابعت “زهقنا من الاشاعات والتضليل”.

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