خطوة ستثير جنون الرياض وأبوظبي.. هيثم بن طارق يُهنئ أردوغان في برقية خاصة وهذا ما جاء فيها

في الوقت الذي تشن فيه الرياض وأبوظبي هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقودان حملة لمقاطعة المنتجات التركية بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، ببرقية إلى الرئيس التركي.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فقد بعث السلطان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لإعلان الجمهورية.

وتضمنت البرقية خالص تهاني وصادق تمنيات السلطان له بوافر الصحة والهناء وللشعب التركي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وتأتي هذه البرقية في وقت تصاعد فيه التوتر بشكل كبير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي أردوغان، بعدما شكك الأخير في صحة القوى العقلية للشاب الفرنسي، مُنتقدًا مواقفه من الدين الإسلامي.

كما تتزامن مع حالة التوتر الكبيرة بين أنقرة من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى، بسبب رفض أردوغان مشاريع الإمارات والسعودية التخريبية ومحاربتها في المنطقة.

ورأى البعض أنه بالرغم من أن برقية التهنئة روتينية، إلا أنها قد تثير غضب قيادات السعودية والإمارات التي باتت تكن عداءا كبيرا لتركيا ورئيسها.

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