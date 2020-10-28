هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
الهدهد

خطوة ستثير جنون الرياض وأبوظبي.. هيثم بن طارق يُهنئ أردوغان في برقية خاصة وهذا ما جاء فيها

كتب وطن
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في الوقت الذي تشن فيه وأبوظبي هجوما عنيفا على ، وتقودان حملة لمقاطعة المنتجات التركية بعث سلطان ، ببرقية إلى الرئيس التركي.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فقد بعث السلطان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس ، بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لإعلان الجمهورية.

 

وتضمنت البرقية خالص تهاني وصادق تمنيات السلطان له بوافر الصحة والهناء وللشعب التركي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

 

وتأتي هذه البرقية في وقت تصاعد فيه التوتر بشكل كبير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ونظيره التركي أردوغان، بعدما شكك الأخير في صحة القوى العقلية للشاب الفرنسي، مُنتقدًا مواقفه من الدين الإسلامي.

 

كما تتزامن مع حالة التوتر الكبيرة بين أنقرة من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى، بسبب رفض أردوغان مشاريع والسعودية التخريبية ومحاربتها في المنطقة.

 

ورأى البعض أنه بالرغم من أن برقية التهنئة روتينية، إلا أنها قد تثير غضب قيادات والإمارات التي باتت تكن عداءا كبيرا لتركيا ورئيسها.

 

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