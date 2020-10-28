الوضع خرج عن سيطرة ابن سلمان و”العجز” سيد الموقف.. أمريكا تحذر رعاياها بالرياض من هجوم محتمل بالصواريخ

في تطور جديد للوضع الأمني بالمملكة يكشف عن خروج الأمر عن سيطرة ابن سلمان بسبب تهديدات الحوثيين التي لا تتوقف، وجهت السفارة الأمريكية بالسعودية. تحذيرا لمواطنيها بالرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات “درونز”.

السفارة الأمريكية بالرياض قالت في تحذير أمني على موقعها. إنها “تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر”.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين هناك على “البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

وأوضحت السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي “البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار.

وتابعت في بيانها التحذيري:”أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات. واغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات”.

وأضافت: “إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك”.

واشارت الى أنه “حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية”.

ويشار إلى أنه قبل يومين أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية لليوم الثالث على التوالي عن قصفها لهدف عسكري حساس في مطار أبها السعودي بواسطة طائرات مسيرة.

المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع. قال إن “سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة من نوع قاصف 2K.

وأشار “سريع” أن الطائرة المسيرة استهدفت هدفا عسكريا مهما داخل المطار، مؤكدا إصابة الهدف.

وأضاف المتحدث أن هذه العملية تأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا”.

من جانبه أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قواته اعترضت ودمرت في الأجواء اليمنية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن. يتثمل في صواريخ الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية حرب اليمن.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخها. أماكن استراتيجية وحساسة في السعودية على راسها عملاق النفط السعودي “ارامكوا”. وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية. وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

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