أردوغان أصبح “عقدة” السيسي وابن زايد وابن سلمان.. ونجيب ساويرس يدعو للتخلص منه:”حان الوقت”

تسبب رجل الأعمال المصري المحسوب على نظام السيسي نجيب ساويرس، في موجة جدل واسعة بين متابعيه بعدما دعا للتخلص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

“ساويرس” وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر دون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:””حان وقت التخلص من أردوغان”.

Time to get rid of Erdogan !!

October 27, 2020