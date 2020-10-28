أردوغان أصبح “عقدة” السيسي وابن زايد وابن سلمان.. ونجيب ساويرس يدعو للتخلص منه:”حان الوقت”

تسبب رجل الأعمال المصري المحسوب على نظام السيسي نجيب ساويرس، في موجة جدل واسعة بين متابعيه بعدما دعا للتخلص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

“ساويرس” وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر دون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:””حان وقت التخلص من أردوغان”.

Time to get rid of Erdogan !! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 27, 2020

ولم يقدم نجيب ساويرس أي تفاصيل إضافية، لتنال التغريدة نحو 3.5 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، مساء الثلاثاء.

ويبدو أن الرئيس التركي قد أصبح “عقدة” وعائق كبير أمام مخططات السيسي وابن زايد وابن سلمان في المنطقة. ويتضح ذلك من الهجوم الشرس لأبواق هذه الأنظمة ومنهم ساويرس على أردوغان.

وتأتي تغريدة نجيب ساويرس في ظل انتقادات وجهها أردوغان إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دافع عن حرية نشر رسوم للرسول محمد.

كما تأتي في ظل خلافات بين نظام عبد الفتاح السيسي وداعميه من جهة. وتركيا من جهة أخرى، بدأت منذ الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

كما تشن الإمارات والسعودية حملو هجوم عنيفة على تركيا ورئيسها. ويقود ولي عهد السعودية وأبوظبي حملة رسمية لمقاطعة المنتجات التركية.

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