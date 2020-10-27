في جريمة بشعة وصادمة هزت الكويت نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية عن مصدر أمني قوله، إن وافد مصري أقدم على طعن مواطنة له كانت تسير في الشارع وسدد لها 3 ضربات قاتلة بالسكين في وجهها.

وأوضح المصدر الأمني أن الوافد المصري المتهم أقدم صباح امس على طعن مواطنته المصرية في عرض الشارع وعلى مرأى من المارة بعدما أجبرها على التوقف. فيما كانت في طريقها لزيارة زوجها المريض بمستشفى الصباح.

وانهال عليها طعنا بثلاث طعنات جميعها في الوجه، وكادت احدى الطعنات تبتر لسانها.

وما يثير الغرابة في هذه الواقعة بحسب الصحيفة أن الجاني لم يسبق له ان قابل المجني عليها او يعرفها. وإنما، وفق اعترافات المتهم وتحريات المباحث. الأمر اختلط عليه نظرا لتشابه مركبة المجني عليها والحجاب الذي ترتديه مع مركبة وحجاب طليقة الجاني حسب زعمه. ما دفعه الى إجبارها على التوقف في دوار الشيراتون وسدد لها الطعنة تلو الأخرى.

وقال مصدر أمني إن المجني عليها (27 عاما) أسعفت الى العلاج وأدخلت الى غرفة العناية. واجريت لها عدة عمليات في الوجه واستقرت حالتها، أما المتهم فعمره 32 عاما.

واشار المصدر إلى أن تحقيقات مكثفة ستجري مع المتهم للوقوف على كامل الحقيقة، اذ يفترض انه يعرف زوجته جيدا. ومن المنطقي ان يكف عن الطعن بعدما تبين له انها ليست مطلقته، ايضا لابد ان يحدد الوافد لماذا كان يحوز سلاحا حادا داخل سيارته.

هذا ولفت المصدر الأمني الى ان الحصول على اجابات صريحة وكافية من المتهم سيحل الكثير من الغموض حول القضية. على ان يحال في جميع الأحوال الى النيابة العامة بتهمة الشروع في القتل.

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