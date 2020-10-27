كويتي “ساقط” يتحرش بسيدة خمسينية في موقف للسيارات وهذا ما فعله بها عندما تصدت له!

تعرضت مواطنة كويتية في العقد الخامس من عمرها إلى الاعتداء بالضرب من قبل مجهول، بعدما رفضت تحرشه بها في أحد مواقف السيارات في العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، تفاصيل الحادثة الغريبة. حين قامت المواطنة (53 عاماً) من النزول من سيارتها في أحد المواقف العامة، ففوجئت بشخص يقترب منها.

وطلب الجاني الذي كان يرتدي الزي الوطني، من السيدة أن تعطيه رقم هاتفها لأنه مُعجب بها، وحين طلبت منه الانصراف إلى حال سبيله. شتمها بألفاظ خارجة وقام بضربها بوحشية، ثم هرب. حسب صحيفة الانباء.

ولم تتمكن السيدة أن تزود رجال الأمن برقم لوحة السيارة الخاصة بهذا الشخص المعتدي. ومن المقرر أن تتم الاستعانة بكاميرات المواقف لتحديد هويته واستدعائه للتحقيق معه في قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب وسب وتحريض على الفسق والفجور.

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