“كفار قريش عادوا من جديد”.. “شاهد” قناة سعودية رسمية تشيد بتصريحات ماكرون وتدعوه لمحاربة الاسلام!
أثارت القناة الاخبارية السعودية الرسمية، موجة غضب واسعة، بعدما أشادت بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اساءت للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ودعا مقدم برنامج “بدقة” على قناة الإخبارية السعودية الرسمية، فرنسا، إلى مراجعة مواقفها تجاه ما أسمته حركات “الإسلام السياسي”، في العالم العربي، بعد إطلاقها حملة ضدها في فرنسا.
وقال مقدم البرنامج، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن“: “إذا كان مقتل مدرس دفع الرئيس الفرنسي للقول إن مصدر الشر الإسلام السياسي، فمتى تبدأ فرنسا أهم خطوة لتجفيف منابع الشر الإخوان والأحزاب الإرهابية؟”، حسب قوله.
فيديو | "إذا كان مقتل مدرس دفع الرئيس الفرنسي للقول إن مصدر الشر الإسلام السياسي، متى تبدأ #فرنسا أهم خطوة لتجفيف منابع الشر "الإخوان والأحزاب الإرهابية؟"#الإخبارية #بدقة #طارق_الحميد pic.twitter.com/G2j8XOVmUs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2020
وشن الإعلامي السعودي هجوماً لاذعاً على الحركات الإسلامية، وقال إنها “استخدمت صناديق الانتخابات من أجل الخداع، وتروج للديمقراطية بدعم من الغرب”، متجاهلاً الإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد ونشر الرسوم المسيئة.
وأضاف: “متى يدرك الغرب أن الإسلام السياسي يتحرك تحت غطاء دول، ومشروع الإسلام السياسي في المنطقة وغزة، لا يزال مستمرا”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن استنكارهم لدعوة القناة السعودية وتجاهلها للإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد.
لا أعلم لماذا الشعب السعودي الشقيق مُصر على الإساءة لنسفه لماذا؟
— #FSG Mahmud 2 (@Mahmud27963322) October 26, 2020
لقد رجعت قريش في جزيرة العرب من جديد تعادي الدين وأهله !!!
— ⊱ شھاب الشبيبي (@Sh_AL_shabibi) October 26, 2020
الغريب ان ماكرون لم يقل الاسلام السياسي بل قال الدين الاسلامي وتحرفون خطابه لخدمة اغراضكم
ثم ما علاقة الاسلام السياسي بسب النبي ونشر صور مسيئه له ايها الكاذبون المضللون
اذا كان الاسلام السياسي سيدافع عن الإسلام ورسول الاسلام فمرحبا به بديلا للمخنثين اشباه الرجال
— Islam Ali (@islo1) October 26, 2020
لم تتطرق إلى إساءة ماكرون للنبي صلى الله عليه وسلم
.. وهو النبي صلى الله عليه وسلم.. هذه القناة لا تمثلني ك مسلم و سعودي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
— مشاري العنزي (@Frozen_Heart_M) October 26, 2020
هل فعلا هده قناة رسمية تدعي حماية مقدسات المسلمين وحكامها يدعون خدمة الحرمين؟ اشك حان وقت #تدويل_الحرمين
— AbdoBenali (@ayoobwissale) October 26, 2020
الجدير ذكره، أن المملكة العربية السعودية والتي تمثل مهد الدين الإسلامي وأرض ديانة الإسلام، اضطرت للرد على نشر فرنسا لرسوم مسيئة للإسلام والنبي محمد، مصدرة تصريحاً ركيكاً وخجولاً للرد على تلك الإساءة.
وفي تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ويأتي تماشياً مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاربة الدين الإسلامي والتودد لحاكم الغرب، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.
وحسب التصريح، الذي رصدته “وطن”، استنكر المصدر المسؤول، الذي لم تسمه الوكالة. الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام. مضيفاً: “نُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه”.
#عاجل
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه.https://t.co/umjXF3Bqlj#واس_عام pic.twitter.com/YizHCKsUti
— واس العام (@SPAregions) October 27, 2020
وتابع المصدر السعودي: “ندعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال
التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم”.
#عاجل
المملكة تدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) October 27, 2020
ولم تنضم السعودية لحملة المقاطعة الإسلامية والعربية للمنتجات الفرنسية. كما أنها لم تقدم على الاحتجاج أو استدعاء السفير الفرنسي على غرار ما فعلته باكستان. علاوة على عدم إصدار أي تصريح من أي مسؤول رسمي يُعلن رفضه للممارسات الفرنسية المسيئة للرسول الكريم والدين الإسلامي.
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اسمي عبدالله محروس من اليمن اصبحت ضحية لاله الاسلام ابليس الذي ينتحل اسم الله ويفقدني ارادتي في الشهوات الجنسية من بداية العام 2000م في البداية يرسلي الاولاد يزنون بي في بيتنا وفي الخارج وبعد ذالك يصحيني بعد منتصف الليل ويجعلني اقفز على بيوت الناس يزنون بي بما فيهم بيوت المجانين وكثير مرات يتم القبض علي يحسبوني سارق وبعدها بكم سنين يسب في قلبي على اله التوراة والانجيل بكلام جنسي يريدني اسب بلسانتي ولكنني رفضت وعندما عرف انني قاومته ورافض اسب بلساني يرسلي الناس يهينوني في وجهي بالالفاظ الجنسية وكنت اصلي له واقرا القران واقوم صلاة الليل وفي الصلاة يدس كثير مرات اصبع تشبه اصبع البشر في مؤخرتي حتى ااني خفت وفي النوم يصحيني من النوم هيجان وشهوات على المحارم يجعلني اسري غرف المحارم دائم اختلس النظر وامارس العادة حتى انني اخطات في حق محارمي واصيبن بعقدة نفسية ومع الاولاد الصغار ابنا اخواتي يجعلني انام على قضيبهم ويجعلني اقول في قلبي عليهم مع ذكر اسم المستهدف يا … فكر فيا وقوم قضيبك عليا ويقوم قضيب الشخص ومع المحارم نفس الشي يجعلهن يداعبن كسهن وايضا مع الاولاد في الخارج يقوم قضيبهم وزنيت بالحيوانات الماعز وداعبت القطط وكلما حاولت اكلم احد عبر الانترنت يهددني بالافاعي والعذاب وعندما دخلت على مواقع المسيحيين وقرات صلاة الانجيل باسم يسوع اختفت عني كل الشهوات وطلع اله الاسلام هو ابليس اسمه التنين واسم محمد الوحش وبعدها اخبرت الناس وعبر تحكمة في اليوتيوب يقولي طيزك يوجعك وحاولت اذهب لائمة المساجد وكل ما اوصل لبيوتهم يجعلهم يخرجون من بيوتهم قبل وصولي وذات يوم ذهبت لشيخ كبير ضغط على جسمي بقوة ولم استطع التحرك والشغل يمنعني منه بشكل واضح رغم الناس تتوسط لي يفشلها ولي 20 سنة اعاني منه واخبرت الناس يجعلهم يتضايقون والبعض منهم يصاب بوجع في الراس وخبرت الاهل قالوا نحن منتبهين له وللعبة واخبرت دكتور نفساني خجل واستحى من ما يفعله بي هذا الملاك الشرير وكل المنطقة عندنا تزوجت بما فيهم الصغار حتى بنات اخواتي التي يريدني اله الاسلام ازني بهن تزوجن واصبحت جد واشحت المال من الاقارب وحياتي جحيم واعرف كل حقيقته من الالف الى الياء في الانجيل فهو يكذب عليكم يا اخواني وهو ينتحل اسم الله وفي حرب مع الله ويكره يسوع الذي حوله الى المسيح الدجال ولي 20 سنة اعاني من هذا الملاك الشرير حيث دمر حياتي وجعلني اعيش حياة في الحضيض وفي خزي وفقر وذل وخوف وهلع ودمار وبام عيني شاهدت كيف يتحكم عقول الناس ويتلاعب بارادتهم وهم لايشعرون وتحديدا المسلمين المخدوعين فهم بلا حماية واستغل فرصته فيهم
انا كنت اريد اكشف حقيقته واكتب في دفتر الكمبيوتر كل صغيرة وكبيرة قام بها تجاهي هذا الملاك الساقط وكنت عندما اكتب يعملي محنة في طيزي دائما ويرسلي احد الاولاد سواء من محارمي او من او من اولاد الشارع او يعملي شهوة في قضيبي ويرسلي البنات من محارمي وكثير مرات اتوقف عن الكتابة ولكن بعدما تمسكت بالانجيل وصلاة الحماية لطرد الارواح النجسة لم يستطع اله الاسلام ابليس ان يشعل الشهوة في قضيبي ولتا المحنة في طيزي وانما لجئ لحيلة اخرى وهي يضغط على جسدي ويشوشر على راسي مثل ذبذبات الكهرباء
قصتة
كان هذا الملاك الشرير ابليس من كبار الملائكة مثل الملاك ميخائيل رئيس ملائكة الله وكان ابليس رئيس ملائكة قبل عصيانة سبب سقوطة طمع في عرش الخالق واراد ان يكون محلة وسقط وتمردت مع جزء من الملائكة وشكلوا في اضلال البشر وخداعهم فهذا الملاك الشرير يكن للبشر الحقد الدفين ولا يريد ان يتحمل الورطة التي تورط فيها وانما يريد ان يورط البشر لذي احبهم الخالق
اسم اله الاسلام في الانجيل التنين واسم محمد في الانجيل والوحش الاول واسم المهدي الوحش الثاني واسم عيسى المسيح المزور في الانجيل النبي الكذاب
هذا هو زمن طردة من السماء هو والملائكة المتحالفة معه وايامهم قليلة لذالك سينزلون للارض لاضلال العالم كله
والنص من رؤيا يوحنا الإصحاح 12 في الكتاب المقدس الإنجيل
7وحدثت حرب في السماء: ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته 8 ولم يقووا، فلم يوجد مكانھم بعد ذلك في السماء. 9 فطرح التنين العظيم، الحية القديمة المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله ، طرح الى الارض، وطرحت معه ملائكته. 10وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء»:الان صار خلاص الھنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا، الذي كان يشتكي عليھم امام الھنا نھارا وليلا. 11وھم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شھادتھم، ولم يحبوا حياتھم حتى الموت. 12 من اجل ھذا، افرحي ايتھا السماوات والساكنون فيھا. ويل لساكني الارض والبحر، لان ابليس نزل اليكم وبه غضب عظيم! عالما ان له زمانا قليلا.
هنا بعد 600 سنة من صلب المسيح اله الاسلام ابليس أخبر محمد في الأحاديث الإسلامية والقرآن أنه يدخل جميع البشر في الإسلام ولم ياتي اله باي جديد وانما يطبق نصوص الانجيل ويضل العالم في آخر الزمان
عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، >> إلا أدخله الله هذا الدين<> ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا << (2) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا (3)