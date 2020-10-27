“كفار قريش عادوا من جديد”.. “شاهد” قناة سعودية رسمية تشيد بتصريحات ماكرون وتدعوه لمحاربة الاسلام!

أثارت القناة الاخبارية السعودية الرسمية، موجة غضب واسعة، بعدما أشادت بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اساءت للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعا مقدم برنامج “بدقة” على قناة الإخبارية السعودية الرسمية، فرنسا، إلى مراجعة مواقفها تجاه ما أسمته حركات “الإسلام السياسي”، في العالم العربي، بعد إطلاقها حملة ضدها في فرنسا.

وقال مقدم البرنامج، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن“: “إذا كان مقتل مدرس دفع الرئيس الفرنسي للقول إن مصدر الشر الإسلام السياسي، فمتى تبدأ فرنسا أهم خطوة لتجفيف منابع الشر الإخوان والأحزاب الإرهابية؟”، حسب قوله.

فيديو | "إذا كان مقتل مدرس دفع الرئيس الفرنسي للقول إن مصدر الشر الإسلام السياسي، متى تبدأ #فرنسا أهم خطوة لتجفيف منابع الشر "الإخوان والأحزاب الإرهابية؟"#الإخبارية #بدقة #طارق_الحميد pic.twitter.com/G2j8XOVmUs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2020

وشن الإعلامي السعودي هجوماً لاذعاً على الحركات الإسلامية، وقال إنها “استخدمت صناديق الانتخابات من أجل الخداع، وتروج للديمقراطية بدعم من الغرب”، متجاهلاً الإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد ونشر الرسوم المسيئة.

وأضاف: “متى يدرك الغرب أن الإسلام السياسي يتحرك تحت غطاء دول، ومشروع الإسلام السياسي في المنطقة وغزة، لا يزال مستمرا”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن استنكارهم لدعوة القناة السعودية وتجاهلها للإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد.

لا أعلم لماذا الشعب السعودي الشقيق مُصر على الإساءة لنسفه لماذا؟ — #FSG Mahmud 2 (@Mahmud27963322) October 26, 2020

لقد رجعت قريش في جزيرة العرب من جديد تعادي الدين وأهله !!! — ⊱ شھاب الشبيبي (@Sh_AL_shabibi) October 26, 2020

الغريب ان ماكرون لم يقل الاسلام السياسي بل قال الدين الاسلامي وتحرفون خطابه لخدمة اغراضكم

ثم ما علاقة الاسلام السياسي بسب النبي ونشر صور مسيئه له ايها الكاذبون المضللون

اذا كان الاسلام السياسي سيدافع عن الإسلام ورسول الاسلام فمرحبا به بديلا للمخنثين اشباه الرجال — Islam Ali (@islo1) October 26, 2020

لم تتطرق إلى إساءة ماكرون للنبي صلى الله عليه وسلم

.. وهو النبي صلى الله عليه وسلم.. هذه القناة لا تمثلني ك مسلم و سعودي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. — مشاري العنزي (@Frozen_Heart_M) October 26, 2020

هل فعلا هده قناة رسمية تدعي حماية مقدسات المسلمين وحكامها يدعون خدمة الحرمين؟ اشك حان وقت #تدويل_الحرمين — AbdoBenali (@ayoobwissale) October 26, 2020

الجدير ذكره، أن المملكة العربية السعودية والتي تمثل مهد الدين الإسلامي وأرض ديانة الإسلام، اضطرت للرد على نشر فرنسا لرسوم مسيئة للإسلام والنبي محمد، مصدرة تصريحاً ركيكاً وخجولاً للرد على تلك الإساءة.

وفي تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ويأتي تماشياً مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاربة الدين الإسلامي والتودد لحاكم الغرب، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

وحسب التصريح، الذي رصدته “وطن”، استنكر المصدر المسؤول، الذي لم تسمه الوكالة. الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام. مضيفاً: “نُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه”.

#عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه.https://t.co/umjXF3Bqlj#واس_عام pic.twitter.com/YizHCKsUti — واس العام (@SPAregions) October 27, 2020

وتابع المصدر السعودي: “ندعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال

التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم”.

#عاجل

المملكة تدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 27, 2020

ولم تنضم السعودية لحملة المقاطعة الإسلامية والعربية للمنتجات الفرنسية. كما أنها لم تقدم على الاحتجاج أو استدعاء السفير الفرنسي على غرار ما فعلته باكستان. علاوة على عدم إصدار أي تصريح من أي مسؤول رسمي يُعلن رفضه للممارسات الفرنسية المسيئة للرسول الكريم والدين الإسلامي.

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