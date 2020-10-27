بعدما طيرت عقول المصريين.. “شاهد” ما فعلته لورديانا مع محمود الليثي في “قشطة بالزبادي” واشعلت مواقع التواصل

بعدما صارت حديث المصريين خلال الأيام الماضية بسبب رقصها من داخل مركز تجميل بمصر، أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا عن عمل جديد يجمعها بالفنان الشعبي محمود الليثي.

ونشرت “لورديانا” فيديو لهما في الاستوديو، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو. لتعلن عن أغنية جديدة لمحمود الليثي ستشارك فيها بعنوان “قشطة بالزبادى”.

وظهرت لورديانا وهى ترقص خلال غناء محمود الليثي، معلقة على الفيديو “ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التي أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا”.

وأصبحت الراقصة لورديانا حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها في أحد مراكز التجميل التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

حيث بدأ الجمهور في البحث عن صاحبة المقطع الشهير لورديانا، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع “إنستجرام”. والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.

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