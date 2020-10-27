ما علاقة “ملهى ليلي” بالحشرات التي تخرج من قبر رجاء الجداوي؟.. “شاهد” ابنتها توضح بالصوت والصورة:”مش ذنبي”

بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحات لأميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عن حشرات تخرج من قبر والدتها المتوفية بكورونا خرجت أميرة في مداخلة تلفزيونية لتعلق على الأمر بتفصيل أكبر.

أميرة وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC”. أكدت أنه تم اقتطاع جزء من منطقة البساتين لإنشاء ملهى ليلي ولتوسيع الطريق، وتم هدم جدار المدفن” الخاص بعائلتها.

وأضافت: موضحة “قمنا ببناء جدار جديد واضطرينا نقل الموتى من مكان لآخر نتيجة الترميم والإنشاءات في المنطقة بأكملها”.

ولفتت ابنة رجاء الجداوي: “عائلتنا لا تضع أسماء السيدات على المقابر عند وفاتهن، وهذا الأمر متروك بيد كبار العائلة. وإذا أرادت أمي كتابة اسمها على المدفن لأبلغتني بذلك قبل رحيلها”.

وقالت أميرة مختار في نهاية حديثها إن والدتها الراحلة رأت الحالة التي هي عليها المقابر الآن، وكانت قد زارتها قبل وفاتها بنحو شهرين. وتفاجأت بشكلها الذي لم يختلف كثيراً عن ذاك الأساسي.

واختتمت بالقول: “المهم اللي جوه القبر مش اللي بره، هذه الجملة كانت ترددها أمي لي كثيرا، وكانت بتقولي يارب القبر يكون منور.”

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد فارقت الحياة في 5 يوليو الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية. بعد صراعها مع فيروس كورونا، ومكوثها بمستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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