جريمة هزت الرأي العام المصري.. “شاهد” لحظة ذبح شقيقين أمام المارة وكأنهم خراف بالشرابية

شهدت منطقة الشرابية بالقاهرة، في مصر، جريمة بشعة رصدتها كاميرات المراقبة، حين أقدم مُسن على ذبح شقيقين بدم بارد أمام المارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُوثق جريمة الشرابية، ويرصد لحظة وصول المتهم بدراجة نارية إلى شارع البستان بمنطقة هاشم آغا، ويترجل عن دراجته ويُلاحق أحد الضحايا الذي كان في مخبز بالمنطقة، ويُوجه طعنات عشوائية له بينما يحاول الأخير مقاومته وصد ضرباته لكن دون جدوى، ثم قضى على شقيقه الثاني.

وتظهر بالفيديو الفيديو يافطة المخبز الذي شهد الجريمة، وقد دوّن عليها مالكها الآية القرآنية “ماشاء الله لا قوة إلا بالله”.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن مأمور قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين، وبالانتقال تبين العثور على جثتي “سليمان.م.ش” وشقيقه “سعيد”، أولهما في العقد السادس من العمر والثاني فى العقد الرابع، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة.

وكشفت التحريات أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما ومسن بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بالتشريح، ولا زالت التحقيقات مستمرة.

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