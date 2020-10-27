تعليمات مشددة من ولي عهد الكويت للقضاة: أنتم رجال القضاء الشامخ فلا تجاملوا ولن نسمح لاحد بان يتدخل في احكامكم

أكد ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ثقة الأسرة الحاكمة بالقضاء الكويتي ورجاله، موجهاً رسالته للمجلس الأعلى للقضاء الجديد بالقول: “أنتم رجال القضاء الكويتي الشامخ فلا تجاملوا، ولا نسمح لأحد بأن يتدخل في أحكامكم القضائية”.

جاء ذلك، وفق ما رصدت “وطن”، خلال استقبال ولي عهد الكويت المجلس الأعلى للقضاء بعد أداءه اليمين الدستورية أمام الأمير نواف الأحمد، مهنئاً إياهم بتشكل المجلس الجديد، مشيداً بدورهم الكبير في إرساء العدالة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمجلس الأعلى للقضاء الجديد: أنتم رجال القضاء الكويتي الشامخ فلا تجاملوا ..ولا نسمح لاحد بان يتدخل في احكامكم القضائية. pic.twitter.com/rHOQkrJBc4 — نبض الكويت (@AlanbaKuw) October 27, 2020

وأكد الشيخ مشعل الأحمد، ثقته بالقضاء الكويتي العادل المشهود له بالنزاهة واعتزازه برجال السلطة القضائية كافة، وعملهم الدؤوب في متابعة مختلف القضايا وإرساء العدل، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وصون كرامتهم.

وشدد ولي عهد الكويت على ضرورة الإسراع في إنجاز وتسهيل إجراءات التقاضي، ليظل القضاء حصناً منيعاً وملاذاً آمنا يلجأ إليه الجميع بعد الله سبحانه وتعالى، مخاطباً إياهم بقوله: “ضعوا نصب أعينكم الحزم والحسم في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء”.

وفي وقت سابق، أشاد أمير الكويت بالقضاء الكويتي المشهود له بالعدل والنزاهة، مؤكداً أننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات، مشدداً على الاعتزاز والثقة برجال القضاء.

تصريحات أمير الكويت جاءت خلال استقباله أمس الاثنين المستشار أحمد العجيل الذي أدى اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ورئيساً لمحكمة التمييز، والمستشار د.عادل بورسلي الذي أدى اليمين بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس محكمة التمييز، والمستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار علي المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، والمستشار عبداللطيف الثنيان الذي أدى اليمين أمامه بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الكلية، ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني، ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد أبوصليب، ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.

وأكد الأمير الكويتي، على الثقة التامة بأنهم جميعاً خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل والحق، متمنياً لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضائنا المشهود له بالعدل والنزاهة.

الجدير ذكره، أن عدد من القضايا المهمة ينظر بها القضاء الكويتي يتعلق بعضها بقضايا غسيل أموال لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقضايا تسريبات وتسجيلات تخص مسؤولين كبار في الدولة وأفراد من الأسرة الحاكمة.

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