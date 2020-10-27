“إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة”.. “شاهد” كيف نصر القطريون النبي محمد وأوجعوا “الارعن” ماكرون
أظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد متاجر “كارفور” الفرنسية في العاصمة القطرية الدوحة، وهو فارغ تماماً من الزبائن، وذلك استجابةً لدعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية رفضاً لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام.
وتظهر “كاشيرات” كارفور بالفيديو المتداول في الدوحة الذي رصدته “وطن“، وهي فارغة تماماً، بينما يقف عُمال النظافة فقط في المكان.
أحد متاجر #كارفور في الدوحة فارغ تماماً من الزبائن ضمن حملة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية.#إلا_رسول_الله pic.twitter.com/CY3lROYwCK
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 27, 2020
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة التي قام بها القطريون نصرةً للرسول محمد، ووصفوا المشهد بأنه “مُثلجٌ للصدر”.
كاشيرات #كارفور، منظر يُثلِج الصدر..
حبيبي يا رسول الله 💔 سامِحنا pic.twitter.com/C9AeknD41w
— مَ رْ وَ ة ✨ (@Marwasd_) October 26, 2020
احد افرع أسواق #كارفور الضخمه في #الكويت وهي وكالة و براند #فرنسية خاوي على عروشه بعد المقاطعة والسبب #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية #ماكرون_يسيء_للنبي pic.twitter.com/GWF3YVPptK
— نواف الحجر (@nawafalhejer) October 27, 2020
قطر الأسلام 💙 https://t.co/bPVIPV1UnK
— آنيستونشينق 💘 (@kw_ynwa) October 27, 2020
( كارفور الدوحة ) لاحضور إلا
لأصحاب ( السترات الصفراء ) ! https://t.co/JAJxK4zwpW
— احمد علي (@AhmedAli_Qatar) October 26, 2020
القطريون عهدناهم رجالاً … https://t.co/QxGGQbENrO
— ابراهيم محفوظ موحا (@mouha88) October 27, 2020
وأظهرت مقاطع أخرى في الدوحة أيضاً، مجمع جاليري لافاييت، والذي يضم سلسلة متاجر كبرى فرنسية، فارغاً تماماً من الزبائن.
جاليري لافايت – قطر 👇👇فاضي pic.twitter.com/qo4HzBMFwY
— Issa Alhitmi (@AlhitmiIssa) October 27, 2020
هذا وقد أعلنت شركة الميرة القطرية للمواد الإستهلاكية عن سحب جميع المنتجات الفرنسية من جميع فروعها حتى أشعار آخر إستجابة لرغبة العملاء.
وقالت شركة الميرة في بيان نشرته عبر “تويتر”: “العملاء الكرام، نشكر لكم غيرتكم الحميدة وتعليقاتكم التي هي دائما مشعل النور الذي يضيئ طريقنا نحو التميز. لذا، بدأنا على الفور بسحب المنتجات الفرنسية من جميع فروعنا وحتى إشعار آخر”.
— Al Meera (@AlMeeraQatar) October 23, 2020
وأضافت “الميرة”: “نؤكد على أننا كشركة وطنية نعمل وفق رؤية تنسجم مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة وبما يخدم بلادنا وعقيدتنا ويلبي تطلعات عملائنا”.
شركة الميرة تسحب #المنتجات_الفرنسية من جميع فروعها في دولة قطر#مرسال_قطر #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/XgWHglUClS
— شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) October 24, 2020
وأصدرت قطر في وقت سابق بياناً رسمياً أكدت خلاله رفضها التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
كما دانت قطر التصاعد الكبير للخطاب الشعبوي المحرض على الإساءة للأديان.
ونوهت إلى أن “هذا الخطاب التحريضي شهد منعطفا خطيرا باستمرار الدعوات المؤسسية والممنهجة لتكرار استهداف ما يقارب من ملياري مسلم حول العالم، من خلال تعمد الإساءة إلى شخص النبي محمد، الأمر الذي ترتب عليه تزايد في موجات العداء تجاه مكون أساسي من مكونات المجتمع في دول العالم المختلفة”.
واختتمت قطر بيانها الرسمي بالتأكيد أنها “ستبقى داعمة لقيم التسامح والعيش المشترك، وتعمل على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين. كما دعت الجميع إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم بنبذ خطاب الكراهية والتحريض”.
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