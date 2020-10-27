تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل الذي تعرض للاغتصاب داخل إحدى المنازل في مكة، يروى خلاله تفاصيل اللحظة المروعة.

وظهر الطفل بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، وهو يسرد لأحد الأشخاص تفاصيل ما حدث باكياً، ويقول: “أدخلني إلى المنزل وأغلق عليا الباب وخلع سرواله وأخبرني أنه سيحضر لي الشرطة”.

وقامت العائلة التي تتحدث إليه وتسأله عن مكان عائلته، بتهدئته والتأكيد له بأن المُتحرش يكذب ولن يطلب الشرطة.

الحمدلله تم تحديد هوية المتهم بالتحںرش الجںْسي داخل أحد منازل مكة المكرمة

لعىْة الله عليه وعلى امثاله #انقذو_طفل_مكه #متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي

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pic.twitter.com/vWGjl9SRkh — سارا الشهري 🎗 ♀⃤ (@purpIesara) October 27, 2020

هذا وقد أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي. عن تحديد هوية متهم في قضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل.

وقال الغامدي في تصريح نقلته وكالة “واس”: “الجهات المختصة بشرطة العاصمة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تم تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش. وجار اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة”.

وكان هاشتاج #متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي و #انقذو_طفل_مكه، قد تصدر التريند السعودي

بعد تداول مقطع فيديو لطفل يصرخ إثر تعرضه للتحرش والتعنيف داخل أحد المنازل في مكة المكرمة.

ويظهر بالفيديو طفلاً في أحد المنازل يصرخ بسبب الألم الذي يتعرض له، وكتب ملتقط الفيديو على المقطع: “إلى من يهمه الأمر. جار السوء ماسك ولد برماوي صغير يفعل به الفاحشة، والولد ينجد ويصيح فجعني حسبي الله عليه ونعم الوكيل”.

#انقذو_طفل_مكه#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي

ماراح اصدق ون شافته عيني 💔الى اين وصل الحال 😔اللهم اقم ساعه يارب تعبنا pic.twitter.com/MFQzut9hY2 — I am (@AhmbBasher) October 26, 2020

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