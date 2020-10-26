هيئة كبار علماء السعودية تفتي بأن الاساءة لمقامات الأنباء والرسل لن “يضرهم شيئاً” فلا داعي لغضب المسلمين!

اتبعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعوديين، المثل القائل “سكت دهراً ونطق قهراً” في ردها على الإساءة الفرنسية للنبي محمد والدين الإسلامي، مكتفية بالإعلان أن تلك الإساءة لمقامات الأنبياء والرسل لن تضرهم شيئاً وتخدم أصحاب الفكر المتطرف.

وبعد الهنا بسنة، علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على الرسوم المسيئة للنبي محمد، والتي نشرت في فرنسا وأحدثت ضجة عالمية، بالقول، إن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل لن يضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

#أخبار_السعودية | الأمانة العامة لـ #هيئة_كبار_العلماء: الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل لن يضرهم شيئًا وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة. pic.twitter.com/a9txX1zlrA — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 25, 2020

وحسب الفتوى التي جاءت على مقاس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشيوخ السلطان، فإن من واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفراداً إدانة هذه الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة.

وأضافت الأمانة العامة: “هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة”، موضحةً أن “الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)”.

وتابعت: “الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية، قال الله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين). وقال سبحانه (إن شانئك هو الأبتر)”.

واختتمت: “وواجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء”.

مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبد الخالق عبد الله، طار فرحاً بالفتوى التي جاءت على مقاس أولياء نعمته، وأعاد نشرها على صفحته الشخصية بتويتر، وفق ما رصدت “وطن”، مقتبساً أجزاء منها لتبرير صمت السعوديين والإماراتيين على الإساءة الفرنسية للنبي محمد والدين الإسلامي.

بيان #رابطة_العالم_الإسلامي: ان الرسوم التي تحاول التطاول على مقام سيدنا ونبينا الكريم لم ولن تمسه بسوء فهو أكبر وأجل وأقدس ان يطاله متطاول وان كانت مسيئة لنا نحن المسلمين، لكن نعالج ذلك بالحكمة كما لا نعمم هذا التصرف على الآخرين ونفوت بذلك الفرصة على من راهن لتحقيق مكاسب ذاتية https://t.co/eltuY0KVeG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 25, 2020

المغرد السعودي الشهير باسم “العريق”، استنكر وبشدة الفتوى التي أطلقها علماء السعودية، معتبراً أن ذلك إساءة أكبر للإسلامي والأنبياء، متسائلاً عن موقف هؤلاء العلماء والموالين لولي العهد السعودي لو أن الإساءة كانت لمحمد بن سلمان.

وقال “العريق” في تغريدة رصدتها “وطن”: “يا عيني على الفتوة، لماذا عندما يتم الانتقاد او الإساءة لسلمان والداشر يزج المغردين في السجون، لن يضرهم شيء إنما يخدم الملك وولي عهده”، مختتماً تغريدته بالقول: “هيئة كبار المنافقين”.

#ياعيني على الفتوه لماذا عندما يتم الانتقاد او الاساءه 👈 سلمان والداشر يزج المغردين في السجون !! لن يضرهم شي #انما يخدم الملك وولي عهده 😉 هيئة كبار المنافقين #رسولنا_خطر_احمر pic.twitter.com/tyLLSNl46h — العريق (@al3_reg) October 26, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة مستنكرين موقف السعودية التي من المفترض أن تكون أول الدول المدافعة عن الإسلام والنبي الكريم محمد.

لا حول ولا قوه الا بالله،

المفروض انها اول دولة اعلنت قرار الاستنكار مقاطعة جميع المواد المستورده من فرنسا استحقاق

لنبيهم

اللي هم حاكمين في ارضه ؟!!!!!

عليه أفضل الصلاة والسلام #الرسول_خط_احمر — حمد (@ecc348) October 26, 2020

في جنهم إن شاء الله ابو سروال كل ابوهم — احمد العبدلي (@Ahmed774797240) October 26, 2020

وشقالو سلمانكو خادم الحرمين يستحون يقولون خادم الحرمتين ايفانكا وحليمه مايرضه عجوز العوجا يغار عليهم🤣 — ALNAWRAS 3 (@3Alnawras) October 26, 2020

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” المسيئة للإسلام والنبي محمد، الأمر الذي أشعل موجة من الغضب في أنحاء العالم الإسلامي ومقاطعة للمنتجات الفرنسية.

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