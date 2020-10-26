هكذا عاقبت الكويت وافداً مصرياً تجرّأ واخترق حساب وكالة الأنباء الكويتية ونشر خبراً كاذباً أدخل البلاد في أزمة!

عاقبت الكويت وافداً مصرياً اخترق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بداية العام الجاري 2020، ونشر خبراً كاذباً عن سحب القوات الأميركية من الكويت.

وأفادت وسائل إعلام كويتية الإثنين انّ محكمة الجنايات قضت بحبس الوافد المصري عت تلك التهمة 7 سنوات.

جديرٌ بالذّكر أن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” نفت في حينه، الخبر المتعلق بعزم القوات الأميركية الانسحاب من أحد المعسكرات في الكويت، مشيرةً إلى أن موقعها على تويتر تعرض للاختراق.

وقالت “كونا” عبر حسابها الموثق على تويتر، تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت “كونا تنفي قطعيا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأميركية من الكويت”.

وتابعت “تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الأميركية”.

وكالة الانباء الكويتية تنفي قطعيا نشرها تصريحا لوزير الدفاع حول انسحاب القوات الامريكية https://t.co/jUNdyJSL31#كونا #الكويت

(م ع) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020

وتسبب نشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية لخبر انسحاب القوات الأميركية، في حالة من الإرباك للسلطات والشارع الكويتي الذي استغرب مخاطبة وزير الدفاع الكويتي بشكل مباشر وكالة الأنباء الكويتية.