معاقبة وافد مصري اخترق وكالة الأنباء الكويتية كونا ونشر خبر كاذب عن انسحاب القوات الأمريكية
معاقبة وافد مصري اخترق وكالة الأنباء الكويتية كونا ونشر خبر كاذب عن انسحاب القوات الأمريكية
الهدهد

هكذا عاقبت الكويت وافداً مصرياً تجرّأ واخترق حساب وكالة الأنباء الكويتية ونشر خبراً كاذباً أدخل البلاد في أزمة!

كتب وطن
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عاقبت وافداً مصرياً اخترق حساب الكويتية “” بداية العام الجاري 2020، ونشر خبراً كاذباً عن .

وأفادت وسائل إعلام كويتية الإثنين انّ محكمة الجنايات قضت بحبس الوافد المصري عت تلك التهمة 7 سنوات.

جديرٌ بالذّكر أن الرسمية “كونا” نفت في حينه، الخبر المتعلق بعزم القوات الأميركية الانسحاب من أحد المعسكرات في الكويت، مشيرةً إلى أن موقعها على تويتر تعرض للاختراق.

وقالت “كونا” عبر حسابها الموثق على تويتر، تم حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت “كونا تنفي قطعيا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأميركية من الكويت”.

وتابعت “تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الأميركية”.

وتسبب نشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية لخبر انسحاب القوات الأميركية، في حالة من الإرباك للسلطات والشارع الكويتي الذي استغرب مخاطبة وزير الدفاع الكويتي بشكل مباشر وكالة الأنباء الكويتية.

 

 

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