معمر القذافي - ساركوزي
معمر القذافي
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القذافي يثير الجدل حيا وميتا.. مفاجأة صادمة كشفتها تحقيقات امتدت لـ40 ساعة مع رئيس سابق مشبوه

كتب وطن
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لا زالت المفاجآت تتكشف يوما بعد يوم بشأن الراحل رغم موته الذي مضى عليه سنوات، حيث اتهم قضاة التحقيق، السابق، ، بتشكيل “عصابة إجرامية” في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية زمن القذافي.

 

“ساركوزي” خضع للاستجواب لمدة 40 ساعة من قبل قضاة التحقيق للاشتباه في تمويل نظام معمر القذافي حملته الانتخابية العام 2007، وخلال أقواله أفصح ساركوزي عن علاقته برئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي.

 

ودافع رئيس الدولة السابق عن نفسه، وبدلاً عن ذلك ورط معاونيه السابقين دون إقناع قضاة التحقيق الذين وجهوا إليه تهمة تشكيل عصابة إجرامية لتصبح رابع تهمة موجهة إليه في هذا الملف، الذي فتحت النيابة تحقيقات بشأنه طيلة ثمانية أعوام، بحسب ما أوردته جريدة “لوباريزيان” الفرنسية.

 

أما التهم الثلاث الأخرى فهي الرشوة و”اختلاس الأموال العامة” و”التمويل غير الشرعي لحملة انتخابية”، وكلها تهم وجهت إليه في مارس العام 2018.

 

وكشف التقرير وقائع وتفاصيل عن زيارة “مشبوهة” لساركوزي إلى بتاريخ 6 أكتوبر  2005″.

 

ونقل عن الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، اعترافه أمام قاضي التحقيق بأنه سلم مرتين ثلاث حقائب نقدية تحتوي على 5 ملايين يورو إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان، ومرة واحدة لنيكولا ساركوزي نهاية عام 2006.

 

وينفي ذلك ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية في ذلك الوقت قائلا: “إنه نسيج من الأكاذيب والافتراءات والأخطاء في الوقائع”.

 

يشار إلى أن التهمة الرابعة الخاصة بتشكيل عصابة إجرامية وأضيفت إلى ملف ساركوزي، تترتب عليها عقوبة السجن لعشر سنوات.

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